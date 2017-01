Jon Arne (36) er direktør for første gang

Jon Arne Wirstad (36) kommer fra Oslo og sin tidligere jobb på Thon Arena i Lillestrøm. Nå har han installert seg i en leilighet på toppen av Havnesenteret.

Lang karriere

Han har jobbet i Thon-konsernet siden 2002 og kom til Brønnøysund mandag. Han var her på en snarvisitt i desember, men utenom det er Brønnøysund en ny by for ham. Han er klar for å ta skikkelig fatt på sine nye oppgaver.

– Dette er min første direktørjobb, men jeg har vært hotellsjef på Thon Hotel Linne i Groruddalen i Oslo også, forteller Wirstad.

Han har gått gradene innenfor hotellbransjen. Han startet som konferansevert og har siden vært på alle avdelinger på ulike hotell foruten utsalg.

– Jeg kjenner det meste når det gjelder hotell, men når det gjelder kjøkken er det en grunn til at jeg ikke jobber der, spøker han.

Søker lykken

Han sier han allerede har fått et veldig godt inntrykk av både hotellet, ansatte og brønnøyværingene.

– Alle er blide og hyggelige og det er mye spennende å se frem til, tror Wirstad.

Han flytter til en ny by alene og ser frem til å bli kjent med nye mennesker.

– Jeg søker lykken i Brønnøysund, humrer han.

Sluttet som direktør

Wirstad tar over etter Olle Aulin som var direktør ved Thon Hotel fra september i 2015. Etter vel ett år sluttet han i stillingen. Han har fikk jobb på Thon Hotel Stavanger, et nytt hotell i sentrum av vestlandsbyen.

–Nei, jeg er fast ansatt, sier den nye direktøren.

Thon hotell driver Thon Hotel Brønnøysund, mens Thon Hotel Torghatten ved flyplassen er avviklet. I tillegg tilbyr Thon Kystferie Apartments leie av ferieleiligheter på Nordøya. Thon eier også bygget som tidligere rommet Galeasen Hotell i sentrum av byen.