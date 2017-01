Såpeglatt føre ved Baustadhammaren

En leser tar kontakt med BAnett like før klokken 15 torsdag.

– Det har vært utforkjøringer ved Baustadhammaren i Sømna, sier Tom Richard Sund til BAnett.

Dette er på fylkesveg 17.

Lastebiler og personbiler

Ifølge ham er det snakk om en semitrailer og en personbil. Han kjenner ikke til at noen skulle være skadd.

– Det er veldig glatt på veien. En lastebil har sklidd inn i bergveggen i svingen, og en bil har kjørt av veien like sør for stedet, sier han.

Politiets operasjonssentral kjente ikke til utforkjøringene da BAnett kontaktet dem like etter klokken 15.

Omkjøring

En annen leser informerer BAnett om at det først var en personbil som kjørte av veien, så var bergingsbil på plass. I ettertid har en semitrailer med lange takstoler sklidd av veien.

Leseren opplyser at det er småglatt på stedet, og at det holder på å fryse på på stedet.

Vegen er sperret på stedet, men det er omkjøring via Sømnes.

BAnetts Hildegunn Nielsen passerte stedet i firetiden.

– Sømna brannvesen driver omdirigering ved Circle K på Berg og i Baustadhammaren. En bergingsbil ankom i firetida. Omkjøringsveien er veldig smal, og folk må ta det med ro, sier hun.

Uskadd

BAnetts frilansfotograf Norma Moen er på stedet. Hun melder at ingen skal være skadd i utforkjøringene, men at det er såpeglatt på stedet.

– Det er småslaps på vegen, og is under, et veldig vanskelig føre. Folk bør nok kjøre forsiktig, sier hun.

Hun har snakket med sjåføren av vogntoget.

– Sjåføren er like hel, men bilen er nok litt skadd på grunn av måten traileren ligger, sier hun.

Møtte personbil

Ifølge Moen skal sjåføren ha møtt en bil.

– Han har kommet inn i Baustadhammaren, og så kom det en personbil i mot som lå litt for langt mot midten. Dette var ikke den bilen som har kjørt av veien lenger sør, det skjedde før dette. Han måtte legge seg ut, og hjulene på traileren har kommet utenfor kanten, og da har den veltet, sier hun.

Personbilen som havnet utenfor vegen før dette skjedde ble berget da BAnett snakket med Moen. Det arbeides på stedet med å finne en måte å berge semitraileren uten at lasten skades.

Saken oppdateres