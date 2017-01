«Bastø IV» og «Bastø VI» døpt i Horten i dag

I dag døpte Torghatten-datterselskapet Bastø Fosen de nye ferjene «Bastø IV» og «Bastø VI». De seiler mellom Moss og Horten - Norges mest trafikkerte ferjesamband.

- Historisk

– Dette er en historisk begivenhet for oss – en dag vi har ventet på helt siden vi vant anbudet, sa en stolt administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen i sin tale. Han slo ifølge selskapets pressemelding fast at de nye ferjene betyr en ny hverdag, både for passasjerer og mannskap.

– Vi har nå fått utstyr som gjør at vi kan innfri både våre egne og omverden sine forventninger, sa direktøren.

Øker kapasiteten

Også i Oslofjorden kan det blåse: I går var det orkan i kastene, og sambandet lå stille noen timer. Torsdag har det vært godvær, og det var åpen båt for publikum før dåpen klokken 13.30.

Dåpen ble høytidelig åpnet med paraderekka i Horten Ungdomsmusikkorps, fulgt av fanfare ved Røshnes Jazzband fra Sandefjord.

– De nye fergene, samt innføring av AutoPass, vil være med på å øke kapasiteten og effektivisere Norges største ferjesamband, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Vi har registrert at selskapet setter sikkerheten meget høyt, og nå økes også bekvemmeligheten og standarden på ferjene mellom Moss og Horten, sier Gustavsen.

På første forsøk

"Bastø IV" ble døpt først, og gudmor var Mildrid Gustavsen, opprinnelig fra Hestmannøy på Helgelandskysten, nå pensjonist og bosatt i Vestby. Gudmor til "Bastø VI" var May Kristin Salberg, direktør for kvalitet og HR i Torghatten-konsernet, med flere års fartstid i Bastø Fosen. Champagneflasken knustes på første forsøk ved begge dåpene. Det skapte jubel, siden det ifølge tradisjonen betyr hell og lykke på havet.

Etter at begge nyferjene var behørig døpt, ble gjestene tatt med på en prøvetur på Oslofjorden. Turen ble avsluttet med festfyrverkeri.