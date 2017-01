Tre menn ble skadd i bussvelten mandag

Mandag kveld kjørte en buss med 27 passasjerer av veien mellom Leland og Leines i Leirfjord, ved Hjartlandskrysset på Fv17.

Tre skadd

Alle nødetatene rykket ut til stedet i halv ti-tiden, og kort tid senere hadde de fleste passasjerene kommet seg ut av bussen.

To personer ble i titiden meldt lettere skadd etter ulykken, men tirsdag oppjusteres tallet til tre personer, melder Rana Blad, som har kontaktet intensivavdelingen på sykehuset i Sandnessjøen.

– Det er snakk om tre menn. Den ene av dem , en mann på 54 år, var lettere skadet med bruddskader. Vedkommende er pr tiden på kirurgisk avdeling. En 44 år gammel mann hadde lettere skader, og ble utskrevet samme kveld. I tillegg var det en tredje mann, som var innom, men også han sendt hjem raskt, heter det fra intensivavdelinga på sykehuset i Sandnessjøen ifølge avisen.

Laster ikke sjåføren

Avisen siterer videre jourhavende jurist hos politiet, Sølvi Elvedahl, på at bussjåføren ikke har fått førerkortet beslaglagt.

– Av de opplysninger vi sitter med pr nå kan vi ikke si at det foreligger noe som gjør at bussjåføren kan lastes for utforkjøringen. Det er fortalt om dårlig føre, og at bussen kom for langt ut i forbindelse med at han møtte et annet kjøretøy, sier politiinspektør Elvedahl til Rana Blad.

Det skal nå gjøres en del avhør i saken.

Flypassasjerer til Mo

Passasjerene i bussen var flypassasjerer som var på vei fra Trondheim til Mo, men et widerøefly måtte sette dem av i Sandnessjøen grunnet værforhold på Mo, og skulle videre med buss fra Sandnessjøen.

– På grunn av værforholdene i Mo, ble det i stedet buss for fly fra Sandnessjøen til Mo. Flyet fortsatte så til Bodø, forteller Informasjonssjef hos Widerøe, Catharina Solli til Rana Blad.