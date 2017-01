Torghatten har bestilt to nye hybridferjer

Torghatten Nord opplyser i en pressemelding at de bestiller to gass- og batteriferger fra skipsgiganten VARD i Norge. Ferjene skal inn på ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg på E39 i Hordaland. Torghatten Nord vant dette sambandet i en anbudskonkurranse i fjor.

600 millioner

Det Torghatten ASA-eide selskapet har inngått kontrakter om bygging av det som beskrives som to avanserte og miljøvennlige ferger. Fergene har norsk design, og skal leveres fra Vard Brevik i 2018. Kontraktsverdien er på cirka 600 millioner kroner.

- Vi gleder oss over å ha kommet i mål med avtale om levering av to store og teknologisk avanserte ferger for levering fra VARD i Norge. Konseptet på de nye fergene er utviklet av Multi Maritime og Torghatten Nord, og er tilpasset behovene og kravspesifikasjonen for fergesambandet Halhjem–Sandvikvåg, sier administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen.

Batteridrift og fart på 18 knop

Selskapet inngikk nylig kontrakt for drift av fergesambandet med Statens Vegvesen, Region Vest, for en periode på 8 år med påfølgende opsjoner på fem ganger ett år.

- Det er lagt ned en stor innsats i å utvikle en type fartøy som vil møte fremtidens krav til energieffektivitet og lavutslippsteknologi. Fergene vil få installert et gasselektrisk hybrid fremdriftsanlegg med batterier som gjør at forbruk og utslipp fra gassmotorene reduseres. Batteripakken arrangeres som plug-in med lading av strøm fra land, sier Torkildsen.

Det er lagt stor vekt på høy sikkerhet og gode sjø- og manøvreringsegenskaper. Fergene vil bli bygget med et romslig bildekk med plass for 180 personbiler på hoveddekk. Fartøyene vil få en største lengde på 130 meter, en bredde på 20,7 meter og vil operere med en hastighet på ca. 18 knop.

Kapasitet: 550 passasjerer

I konseptutviklingen er det lagt stor vekt på god reisekomfort for inntil 550 passasjerer med kafeteria og salongløsning med 360 graders flott utsikt til norsk natur. Høy prioritet er også lagt på redusert støynivå om bord så vel som for de nære omgivelsene i området fartøyene skal operere. Fergene leveres fra Vard Brevik i 3. og 4. kvartal 2018.

Konsernsjef i VARD Roy Reite er glad for kontrakten.

- Vi ser frem til å jobbe med deres team i dette spennende prosjektet, hvor vi kombinerer LNG fremdrift og batteriløsning om bord. Vi har lang erfaring med LNG teknologi om bord i fartøy, både på ferger, offshorefartøy og forbåter til havbruksnæringen, og nå ser vi frem til å levere de nyeste fergene i Torghatten Nord sin flåte fra vårt verft i Brevik.