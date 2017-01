Alle S92-helikoptre ble satt på bakken

Siste: Helikopteret i Brønnøysund er ferdig med inspeksjonen, og helikopteret er tilbake i trafikk.

Det var Stavanger Aftenblad som først meldte at «Alle offshore-helikopter er satt på bakken» tidligere tirsdag.

Årsaken er at rotorene på helikopterne må inspiseres etter at et helikopter av typen Sikorsky S-92 fikk problemer med et lager i halerotoren i romjula, noe som resulterte i at helikopteret spant 180 grader ved landing på en britisk intallasjon ifølge Aftenbladet.

Alle S92 satt på bakken

Til BAnett henviser Elisabeth Skarsbø Moen i kommunikasjonsbyrået Zynk, som uttaler seg for CHC Helikopter Service AS, til at trafikkmeldingene på heliport.no skal være korrekte, og har ikke videre kjennskap til om helikoptertrafikken til og fra Brønnøysund er rammet.

Heliport.no har to flyvninger til og fra Brønnøysund, en avgang til Skarv klokken 14.00, og en ankomst fra Skarv 15.51. Et helikopter skal også ha ankommet fra Deepsea Bergen klokken 13.46, noe forsinket.

Likevel sier Skarsbø Moen:

– Alle S92 er satt på bakken etter pålegg fra produsenten Sikorsky. De sendte ut en service alert i dag tidlig, sier hun.

Det er Sikorsky S92 som flyr fra Brønnøysund.

Satte 12 på bakken

Pressetalsmann Morten Eek i Statoil opplyser at helikopterne blir inspisert.

– I formiddag ble vi gjort kjent med en servicemelding fra Sikorsky, som da hadde gått til operatørene som flyr for oss. Som følge av en hendelse på britisk sokkel i romjula ønsket man å gjøre en inspeksjon av alle modeller. Dette ble formidlet som et føre-var-tiltak Som følge av det ble all trafikk fra CHC og Bristow stanset. Vi forholder oss til at alle helikopterne som flyr til sokkel for oss, det er 12 av dem, går gjennom denne inspeksjonen.

Tilbake i trafikk i Brønnøysund

Inspeksjonen er gjennomført i Brønnøysund.

– I Brønnøysund har vi ett helikopter, og på dette helikopteret er inspeksjonen gjennomført. Helikopteret er tilbake i trafikk. Vi planlegger å starte opp noen flygninger fra Bergen, Stavanger og Kristiansund i løpet av dagen, etter hvert som de andre sjekkene er gjort, sier Eek.

Han regner med at det blir forsinkelser tirsdag.

– Jeg vil tro at siden man har hatt en stopp for vedlikehold vil det nok bli forsinkelser på hele norsk sokkel. Noen steder er vi forberedt på at dette kan ta flere dager, uten at jeg kan si nærmere hvor, sier Eek.