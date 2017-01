Skal fly MEDEVAC fra Brønnøysund

Statoil melder at selskapet som del av ny områdeberedskap for Norskehavet vil styrke den medisinske evakueringsberedskapen med etablering av ambulansekapasitet (MEDEVAC) i Brønnøysund. Det vil innebære

Legevaktordning, som kan følge ambulansetransport ved behov

Akuttmedisinsk utstyr

Helikoptermannskap for døgnberedskap

I dag har tilbringerhelikopteret i Brønnøysund bare ett mannskap tilgjengelig, og derfor begrenset kapasitet. Den nye løsninger gir også økt kapasitet og fleksibilitet til mer personelltransport.

Ikke SAR

Det blir ikke SAR-helikopter (search and rescue), men det er som ventet.

– I forhold til å få stasjonert SAR-helikopter i Brønnøy var de tydelige på at det ikke kom til å skje, og at de ville bruke det i Heidrun. Det vil si at de bruker det helikopteret som står med mye kapasitet til overs, og bruker det til å fly ambulanseturer. I dag mangler de døgnberedskap, og har bare ett crew. Nå trenger de minst ett til, kanskje to, samt medisinsk personell tilknyttet helikopteret slik at de kan fly ambulanseturer offshore, for å styrke beredskapen i norskehavet, sier Brønnøy-ordfører Johnny Hanssen (Ap).

Bra for Brønnøy og Helgeland

Han er glad for nyheten.

– Nå blir det også ekstra skip som ligger i beredskap ute i havet. Jeg er glad for at de hører på oss, og likevel styrker basen i Brønnøy, med MEDEVAC. Man styrker helikopteret med flere crew, og heliporten med beredskap året rundt, sier han til BAnett.

Det setter han pris på.

– Det betyr også flere arbeidsplasser, vi har hele tiden jaktet på ringvirkninger på land. Å få flere arbeidsplasser opp mot heliporten og å styrke den slik at vi kan ta flere oppdrag når de melder seg, det er midt i blinken for Brønnøy og hele Helgeland, sier han.

Områdeberedskap

Skipsberedskapen Hanssen sikter til innebærer at man øker fra ett til to områdeberedskapsfartøy.

Normal utgangsposisjon hhv. mellom Heidrun og Åsgard og mellom Norne og Aasta Hansteen.

Økt fleksibilitet med to beredskapsfartøy i området, totalt sett for alle felt

Lik standard; stor og liten MOB båt, slepekapasitet, hospital, FiFi, oljevern, gir økt kapasitet på beredskap og oljevern

Avløser beredskapsfartøy tilsvarende standard (ved mannskapsskifte og vedlikehold)

Norne utfaser eget feltberedskapsfartøy

Statoil skriver om videreføring av ordningen med AWSAR helikopter på Heidrun: