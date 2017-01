Albert Holand og Roald Tørrissen, fyller begge 70 år denne uken: Holand på tirsdag og Tørrissen på onsdag.

Advokat siden 1981

I yrkeslivet har de hatt mye med hverandre å gjøre: Roald Tørrissen har vært sorenskriver ved Brønnøy tingrett, mens Albert Holand har vært advokat. Tørrissen gikk av med pensjon i fjor, og tross for at han argumenterte for videreføring av stillingen, så fikk han ingen etterfølger lokalt. Hans etterfølger har kontor i Mo i Rana.

Albert Holand har vært advokat i Brønnøysund siden 1981, men signaliserte før jul i 2013 at han sluttet som fast forsvarer ved Brønnøy tingrett. Denne funksjonen ble tatt over av advokat Tore Walle-Jensen.

Godt samarbeid

Holand går fortsatt på jobb på Advokatfellesskapet Brønnøysund, men sier at han nok jobber litt mindre enn før.

- Jeg har holdt fast på sjansen jeg har til å ha en plass å gå, sier han.

Sammentreffet med at han og Tørrissen er født med én dags mellomrom kommenterer han slik:

- Da vi oppdaget det hadde vi en liten gapskratt. Og så var vi ferdig med det. Vi har hatt et utmerket samarbeid og forhold oss imellom, men vi har også holdt en viss avstand på grunn av våre profesjonelle roller.

Her er ukens jubilanter.

Mandag 09.01

80 år

Bøkestad, Lars 8906 Brønnøysund

70 år

Mortensen, Didrik Morten 8980 Vega

50 år

Larsen, Tormod 8960 Velfjord

Tirsdag 10.01

70 år

Holand, Albert 8904 Brønnøysund

Tjønnøy, Willy 8920 Sømna

50 år

Laukvik, Mona Thorgersen 8907 Brønnøysund

40 år

Sørøy, Kjartan 8980 Vega

30 år

Lundestad, Mads 8980 Vega

Onsdag 11.01

90 år

Kolstad, Sigurd Johansen 8980 Vega

75 år

Ebbesen, Solveig 8907 Brønnøysund

Steffenakk, Herdis Petrine 7982 Bindalseidet

70 år

Tørrissen, Roald 8900 Brønnøysund

Aarstrand, Anne Karin 8904 Brønnøysund

60 år

Harila, Arnt Viktor 8907 Brønnøysund

50 år

Alsli, John Arve 8909 Brønnøysund

30 år

Eid, Anne-Lise Nygård 8907 Brønnøysund

Frilstad, Ingeborg 8920 Sømna

Torsdag 12.01

70 år

Johansen, Irene Johanne 8960 Velfjord

30 år

Kvaløy, Katarina Einvold 8909 Brønnøysund

Nilsen, Marius Yttervik 8907 Brønnøysund

Fredag 13.01

70 år

Nilsen, Gunnar Edvin 8907 Brønnøysund

50 år

Iversen, Jan Henry 8904 Brønnøysund

40 år

Johansen, Tommy 8909 Brønnøysund

Lørdag 14.01

50 år

Bjørkås, Terje 8904 Brønnøysund

Johansen, John Alfred 8904 Brønnøysund

Søndag 15.01

80 år

Erdal, Ellen 8980 Vega

60 år

Johnsen, Anders Petter 8980 Vega

40 år

Fossmo, Sverre Arthur Nordbakk 8906 Brønnøysund

30 år

Helmersen, Inga-Therese 8907 Brønnøysund