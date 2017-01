– Har solgt Mack i 30 år, og skal fortsette med det

Det har stormet rundt Rema 1000 de siste dagene. Særlig har det tirret mange i Nord-Norge at ølet fra Mack i Tromsø virket å ha en truet tilværelse foran seg i butikkene.

Mandag ble det derfor organisert et møte mellom Rema 1000s regiondirektør Ronny Repvik - med kontor i Tromsø - og bryggeriledelsen Mack.

Like før klokken 20 mandag kveld var det tre timer lange møtet over, og avstanden mellom partene, den er fortsatt stor. Det melder Tromsø-avisen iTromsø.

Ingen enighet

I forkant av møtet sendte Rema 1000 ut intet mindre enn to pressemeldinger med seks minutters mellomrom om spørsmålet, der de lovet å selge Mack i Nord-Norge, så lenge man kom til enighet med bryggeriet.

– Vi har hørt ropet fra Nord. La oss derfor forsikre nordlendinger om at vi gjerne ønsker å selge Mack i alle de tre nordligste fylkene – hvis Mack vil, sier Lars Kristian Lindberg i Rema 1000 i den andre pressemeldingen.

– Det har vi ikke gjort. De har teknisk sett ordene sine i behold når de sier at det kommer til å finnes Mack-produkter i butikkene, men det er en betydelig reduksjon i plass og antall varianter. Avstanden mellom oss og Rema er fremdeles stor, og vi har ikke godtatt deres nye premisser, sier Mack-direktør Harald Bredrup til iTromsø etter møtet, og slo med det fast at Mack ikke hadde misforstått Rema 1000s avtaleforslag.

Han fortalte videre til avisen at møtet hadde båret noen frukter.

– Det har vært en viss bevegelse i forhandlingene. Vi har sett på hva som i det hele tatt er mulig for oss å forhandle om. Vi har altså ikke diskutert noe av det økonomiske. Dette er fortsatt meget alvorlig for oss, sier Bredrup.

«Storm i et ølglass»

Rema 1000-kjøpmann Sigleif Mork i Brønnøysund mener at Remas side av saken har vært litt dårlig belyst i media, og at mange har misforstått hva kjeden ønsker å gjøre. Han kaller dekningen «en storm i et ølglass».

– Vi har solgt Mack i 30 år i Rema 1000, og vi skal selge Mack i 30 år til. Vi skal komme til en enighet med bryggeriet, slik at vi kan fortsette å selge produktene deres, sier han.

– Øl er lokalt

Mork har drevet butikk i snart 30 år selv, og har blant annet drevet Rema 1000 på Veitvedt i Oslo. Der solgte man en del ølsorter fra Borg, og særlig én type solgte ekstra godt, nemlig pilsneren fra Borg.

– Jeg foreslo for selgeren at vi kunne lage bedre plass til den ene sorten som solgte bra, og som vi var tomme for hele tiden. Han var derimot veldig opptatt av at vi måtte ha flere sorter. Men vi bestemte oss for å kutte ut alle unntatt bestselgeren, og da ble selgeren så sur at han ikke besøkte oss mer. Men vi doblet omsetningen av Borg i butikken min, ved å gi kundene den sorten de virkelig ville ha, forteller han.

En beslektet erfaring gjorde han seg da drev Rema 1000 i Mjøndalen utenfor Drammen. Der er Aass bryggeriet som gjelder, og etter å ha fått et par måneder kreditt fra Ringnes tok han inn øl fra dem, og plasserte det sentralt i butikken. Det solgte ikke i det hele tatt.

– Jeg tok med meg én erfaring fra det: Øl er lokalt. Du kan sette en palle Mack i Bergen, og ikke selge i det hele tatt, eller en palle Hansa i Tromsø, og få samme resultat.

Vil ha mer mikroøl

Han sier at Remas primære ønske er å gi plass til flere lokale produkter i butikkene.

– Vi har to som skal starte et lite mikrobryggeri i Velfjord. Når de blir ferdige og har sitt øl klart, da ønsker jeg som kjøpmann i Brønnøysund å selge dette ølet. Som kjøpmann blir det en stor dag for meg når jeg kan selge lokalt øl fra Velfjord, sier han.

Han viser også til Vega delikatesser som et annet eksempel, som er en fast leverandør i butikken hans.

– Vegas lutefisk var bestselgeren i fjor. Vi har også H. Hansens, som er en kjøttprodusent på Mo. Problemet på Helgeland er at vi har for få lokale produsenter, mener han.

Handler også om fortjeneste

– Samtidig er det vel liten tvil om at dette også handler om Remas bunnlinje?

– De siste årene har de store aktørene tatt over markedet, og har gjort det vanskelig for andre mindre leverandører å komme inn i de store kjedene. Det vil vi gjøre noe med for å få nye leverandører inn i markedet, hevder han.

– Men dere inngår jo en avtale med Carlsberg nå?

– Det er nok en veldig god avtale som er gjort med Carlsberg, men mer om det vet jeg ikke eksakt ennå. Men det som skjer når vi skal forhandle med en leverandør som har så mange store produkter er at det blir en utrolig krevende jobb for oss å få gode marginer, og å sloss i lavprismarkedet.

Han mener Rema får for lite igjen for å være størst.

– Uten at det er noe kundene bryr seg så mye om, men om vi skal springe 100 meter, og andre kjeder får 20 meter forsprang, er det vanskelig å konkurrere. Det synes vi ikke er riktig når vi er Norges største dagligvarekjede. Det er en knallhard konkurranse i dagligvaremarkedet i Norge, og om ingen står opp mot de store leverandørene vil det gå ut over prisen og kundene. Vi driver Rema 1000 i Danmark, og der er prisene 30 prosent rimeligere enn i en Rema-butikk i Norge, men driver etter nøyaktig samme modell som i Brønnøysund. Vi må tenke på om vi skal prise oss helt ut i Norge, sier han.

– Respekter de ansatte

Mack-direktøren oppfordrer alle øltørste nordlendinger om å vise respekt for de ansatte i Rema-butikkene. I møtet viste Rema-ledelsen til at frustrasjonen hadde fått gå ut over de ansatte.

– Vi fikk flere konkrete eksempler på hendelser som førte til at ansatte i butikkene gruet seg til å gå på jobb. De er fullstendig uskyldige her, og vi har hele tiden hatt et kjempegodt samarbeid med Rema 1000s kjøpmenn. Vi oppfordrer instendig til at folk oppfører seg, konstaterer direktøren.

Mork i Brønnøysund blir forelagt spørsmålet om man har opplevd lignende lokalt.

– Det har på ingen måte forekommet i Brønnøysund.