19-åring råkjørte seg til et fengselsopphold

En 19 år gammel mann fra Ytre Helgeland er i Alstahaug tingrett dømt til 14 dager ubetinget fengsel for råkjøring.

Det var en fredag kveld i november i fjor at mannen kjørte gjennom Toventunnelen på fylkesveg 78 i Leirfjord.

Ifølge siktelsen skal han ha kjørt i 138 km/t. Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t.

Mannen erkjente forholdet i retten, og saken gikk som tilståelsesdom.

Rettspraksis tilsier at en kan idømme samfunnsstraff for råkjøring opp til 135 km/t i 80-sonen, men dette er altså ikke aktuelt i denne saken. Retten mener det er skjerpende at mannen hadde to passasjerer, men formildende at han har erkjent forholdene.

Mannen forklarte i retten at arbeidssituasjonen kan bli vanskelig uten førerkort, men retten mener ikke at det er forhold som kan forsvare at han ikke fradømmes retten til å ha førerkort i en periode. Den satte tapsperioden til 12 måneder.

14 dager ubetinget fengsel var i tråd med påstanden fra påtalemyndigheten.

Det er ikke kjent om dommen ankes.