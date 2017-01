- Finn en annen plass enn Shell

"Rånerne" i Brønnøysund har skapt engasjement de siste dagene. I lørdags-BA forteller småbarnsmor Lene Beate Sørfjell hvordan hun holdes våken av bilhorn og motorlyd bak Shell om nettene.

Fredag kveld intervjuet BAnett de unge bilførerne, og samme kveld ble tolv av dem forvist fra sentrum av politiet.

Forstår naboene

BAnett har spurt styremedlem i NMK (Norsk Motor Klubb) Brønnøy Ben A. Øksnes om hva han synes om det som har skjedd de siste dagene.

- Jeg forstår ungdommen og synes det er bra de er ute og er sosiale og har en hobby. Mange synes kanskje det er tull, men bil er en hobby det og, det burde man respektere uansett, sier han.

- Siden det alltid er to sider av en sak skal jeg ikke kommentere så mye om hva som har skjedd tidligere, men hvis det har vært slik som den videoen viser og at de ruser biler og spiller høy musikk, synes jeg naboene er i sin fulle rett til å reagere, og at ungdommene burde også respektere dette når de får henvendelser av naboene der. Jeg var ikke til stede og så hva som foregikk, så det er vanskelig å kommentere men basert på inntrykket fra avisen var det vel en provokasjon, selv om de påstår det ikke var det. De kunne markert seg et annet sted og fått frem budskapet. Her tror jeg det er viktig å ikke eskalere ytterligere, men heller få til en dialog.

Øksnes mener rånemiljøet bør få til en indre justis i gruppa når noen driver med oppførsel som plager andre.

- Da vil det automatisk bli en bedre kultur og det blir ikke noe skøy når resten av gruppen blir forbannet eller snur ryggen til de som ikke klarer å oppføre seg. Klarer de da å holde på for eksempel bak Shell uten å bråke er det jo ikke noe problem for noen.

NMK Brønnøy kan være med

Øksnes understreker at også politiet har et ansvar slik situasjonen nå er.

- Det må ikke være et mål i seg selv å jage rundt på ungdommen og prøve å punktere ett hvert forsøk på "råning" i byen. I går ga de kjøreforbud til mesteparten, og det var kanskje rett i dette tilfellet og for å sette et eksempel. Jeg har mere tro på dialog og at de setter seg ned sammen der begge parter får lagt frem saken på en rolig måte å finner løsninger. Som en motororganisasjon kan NMK Brønnøy godt stille som en uavhengig part i et slikt møte og komme med veiledning rundt regelverk og tilbud, samt prøve å være med å komme til en god løsning ellers der både ungdommens interesser blir ivaretatt og politiet oppnår sine mål med et tryggere trafikkbilde og en bedre bilkultur i byen.

Det er nok en fordel å finne andre "lekeplasser" enn Shell også, mener Øksnes.

- Alle har vært unge og lekt seg i bil, noen mer enn andre og jeg er ikke noe unntak, men det er fullt mulig å gjøre dette i litt tryggere omgivelser enn rundt hjørnene på Shell og til tydelig irritasjon og frustrasjon for naboer. Det finnes mere avsidesliggende steder i byen enn Shell hvis man ønsker å stå samlet å spille høy musikk og ruse motorer. I min ungdom var TD og Schrøders plass samlingspunktet for rånere ungdom ute om kveldene og det er jo ikke boliger tett på som blir plaget av støy, så det er jo mulig å samles der.

- Arrangér noe

Da det var "rånedebatt" for nesten ti år siden i Brønnøysund førte det blant annet til at det ble arrangert biltreff. Øksnes minner om at det finnes flere utløp for bilinteressen.

- Det er fullt mulig å få til lovlige arrangementer. Med bilkjøring på Vedal, eller andre steder i kommunen for den saks skyld, ved å arrangere autoslalom, som er en godkjent konkurranseform for registrerte biler. Forutsetningen er en klubb tilsluttet Norges Bilsportforbund, man må søke om arrangørlisens og det er folk som stiller opp for å arrangere dette.

- Så det kan jo være en ide å prøve å få til noe selv, ikke bare klage på mangel på tilbud og dermed rettferdiggjøre noe som ikke er tillatt. Ingen kontaktet meg etter artikkelen i BA om tilbud på Vedal, som var en oppfølging på Roger Stangnes sin bekymring over bilkjøring blant ungdom i kommunen. Hvis mange nok viser engasjement er det ikke noe problem for oss å bidra med kunnskap og hjelp til å søke om en midlertidig banegodkjenning på for eksempel asfaltplassen nedenfor samfunnshuset en lørdag og arrangere autoslalom, som er en ferdighetskonkurranse der det settes opp en løype med kjegler og det er om å gjøre å komme seg fortest mulig gjennom uten å velte kjegler. Der kan jo ungdommen samtidig arrangere et biltreff. Jeg synes ungdommen har selv et ansvar oppi dette og prøve å få til noe, ikke bare forvente at det blir lagt til rette automatisk.