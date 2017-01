Mann slo nesebrudd i «berettiget harme»

En mann i tenårene fra Vefsn er i Alstahaug tingrett dømt til 88 timer samfunnsstraff for kroppsskade mot en annen mann.

I april i fjor var tiltalte på et utested i Mosjøen. Der kom han over fornærmede. Ifølge tiltalte har han hatt flere ubehagelige episoder med fornærmede, bant annet en gang han skal ha slått en venn av tiltalte og brukt rasistiske utsagn mot denne, og at han skal ha vært truende flere ganger på tiltaltes arbeidsplass. Retten fatter lit til denne forklaringen, og har inntrykk av at tiltalte generelt var redd for fornærmede.

Ville ta igjen

Ifølge tiltalte oppdaget han fornærmede på utestedet, og ble redd. Fornærmede oppsøkte ham utenfor toalettet, dyttet ham og oppførte seg truende. En kameraet av fornærmede dro ham til side, og da tiltalte oppdaget at fornærmede lå på bakken bestemte han seg for å benytte anledningen til å «ta tilbake» mot fornærmede, slik at han kunne «føle på den samme frykten som han selv hadde opplevd».

Han slo så tre til fire slag mot ansiktet hans, og løp fra stedet. Fornærmede ble liggende på stedet og blødde fra et mindre sår ved øyet, og fra nesen. Han ble sendt til lege, og det ble påvist brudd i nesen. Retten legcger til grunn at også annen vold fra andre kan ha påført fornærmede noen av skadene.

Siden tiltalte hadde erkjent forholdet ble han også dømt.

Berettiget harme

I straffeutmålingen tar retten utgangspunkt i at mannen er tidligere ustraffet. Slag mot ansiktsregionen anses som vold med betydelig skadepotensial, særlig siden fornærmede lå på bakken, forsvarsløs. Det er også skjerpende at volden ble begått i beruselse på offentlig sted, og isolert sett mener retten ubetinget fengsel vil vær en normal reaksjon.

«Berettiget harme» kan gjerne oversettes til dagligtale med «rettmessig sinne».

– Retten mener klart at tiltalte ut fra den kontakten som hadde vært mellom han og fornærmede handlet i berettiget harme. Retten har stor forståelse for at han følte seg truet av [fornærmede], både ut fra hendelsen i januar, de opplevelser han hadde med Valberg når han var på jobb, samt den forutgående hendelsen på toalettet den aktuelle kvelden. Dette får stor betydning for straffutmålingen, skriver dommerfullmektig Tarjei Magnus Hugaas i dommen.

Det regnes også som formildende at tiltalte erkjente forholdene allerede samme natt. At han handlet i berettiget harme er grunnen til at retten velger å dømme mannen til 88 dager samfunnsstraff i stedet for fengsel. Påtalemyndigheten la ned påstand om 120 dager ubetinget fengsel.

Dommen kan ankes.