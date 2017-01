Kommunelegen må betale for skyss med ambulanse

I et brev fra Helgelandssykehuset til Brønnøy kommune datert 29. desember kommer det frem at kommunen heretter må betale for visse ambulansetjenester.

Ambulansetjenesten ved Helgelandssykehuset har naturlig nok ansvaret for all skyss av pasient, ved besøk til helseforetakets institusjoner og til annen helsetjeneste, etter rekvisisjon fra godkjent personell. Men helseforetakets økonomiske ansvar er altså begrenset til ambulanseoppdrag og skyss av pasient.

Skysser kommunelegene

Skyss av helsepersonell er derimot kommunens ansvar, peker enhetsdirektør for prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset, Bjørn Haug, i brevet.

– Vi opplever i økende grad å bli brukt i oppdrag som i utgangspunktet er kommunale. Det kan være skyss av kommunelegen til sykebesøk, oppklaringsoppdrag til pasient med uklart omsorgsbehov og bistand i forskjellige oppgaver i kommunehelsetjenesten, skriver han.

Vil ta betalt

Slik aktivitet går ifølge ham ut over tjenestens beredskap.

– Vi skal selvsagt så langt det er mulig fortsatt bistå når det er nødvendig, men vil fra 2017 fakturere kommunene for våre utgifter til slike oppdrag.

Haug bemerker at man vil gi kommunene litt tid til å gjøre forberedelser, og vil ikke fakturere eventuelle hendelser i januar. De vil imidlertid registrere dem og sende ut en oversikt. Den vil komme i første halvdel av februar.

– Det er viktig at kommunene og helseforetaket har en løpende dialog om hvordan ambulansetjenesten brukes. Saken vil derfor bli tatt opp i overordnet samhandlingsorgan (OSO) 10. februar 2017, avslutter Haug.