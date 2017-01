Ferjene går som normalt for øyeblikket

-Alle samband er åpen for øyeblikket, sier Driftsjef Jarle Rodahl i Torghatten Trafikkselskap. I går fredag var det mange innstillinger grunnet vindforhold. Det er ventet at vinden skal øke igjen til stiv kuling fra sørvest søndag morgen. Rodahl tør ikke spå hva dette vil bety for ferjedriften søndag.

- Vi må bare se det an. Det må tas bestemmelse på hvert enkelt samband om ferja kan gå eller ikke. Vindretning er medvirkende årsak til innstillinger i noen samband. Det kan være sterk vind, men gunstig retning som gjør at ferja kan gå, eller mindre sterk vind men fra ugunstig retning som gjør at den står, sier Rodahl.

Fredag var det mrange innstillinger, etter at vinden tok seg opp.

Etter først å ha meldt at «Kjella» på grunn av vinden ikke kunne ta tunge kjøretøy, kom neste beskjed kort tid senere:

– MF «Kjella» innstiller resten av turene i kveld på grunn av dårlig vær, melder TTS klokken 19.10.

Litt senere meldes det at «Ramtind» tar over sambandet fredag kveld.

«Kjella» betjener sambandet Tjøtta-Forvik.

Klokken 20.30 melder TTS at to andre samband også er berørt.

Horn-Igerøy: Turen fra Horn klokken 20.15 og turen fra Igerøy klokken 21.20 er innstilt på grunn av været.

Vennesund-Holm: «Lysingen» innstiller resten av fredag kveld.

Følg skipstrafikken her