«Rånemiljøet» svarer: – Ikke en provokasjon

I lørdagens BA bringer vi et intervju med småbarnsmoren Lene Beate Sørfjell som bor like ved Shell i Brønnøysund. Hun ser seg etter lengre tid lei av det hun omtaler som tullkjøring, motorrusing, høy musikk og hylende bilhorn fra tidlig kveld til sent på natten. Hun har lagt ut en video fra torsdag kveld, som viser skrensing bak Shell (se vedlagt video).

Siste: – Vi har nettopp gitt 12 bilførere pålegg om å la bilen stå i fra i kveld og til klokken 08.00 i morgen tidlig, og i alle fall ikke kjøre innenfor tettbebyggelse i Brønnøy kommune, sier politiførstebetjent Magne Korsgaten ved Brønnøy- og Vevelstad lensmannskontor til BAnett klokken 22.40 fredag kveld.

– Det er mye hyggelig ungdom blant dem, men de må forholde seg til vegtrafikkloven. Det er også et annet problem at de kjører inn på garasjeanlegget til Havnesenteret etter at det stenger klokken ni. Og det er faktisk privat eiendom. Når klokka har passert ni er det ingen som har noe inne på det garasjeanlegget å gjøre, med unntak for folk som bor der. Pålegget er blant annet på grunn av det som har med Havnesenteret å gjøre, men også annen kjøreadferd, sier Korsgaten.

– Vi er ute og har det gøy, har det artig og sosialt, og så kommer politiet og gir oss kjøreforbud, sier Sivert Alexandersen på vegne av rånemiljøet i Brønnøysund.

15 biler bak Shell

Fredag kveld besøkte BAnett Shell for å snakke med rånerne. 15 biler er parkert bak Shell. Noen legger seg på hornet, mens andre tuter. Ellers står de bare på tomgang med frontlyktene på.

Sivert Alexandersen og Vidar Moen tar på seg rollen som talspersoner. De mener det hele har gått over styr.

Saken fortsetter under bildet – Hva kan man si? Det har blitt mye styr. Anmeldelser for at vi står her. Jeg forstår jo at det er forstyrrende med mye støy, særlig om man har unger, sier Alexandersen.

Moen forklarer at mye av årsaken til at de liker å stå på Shell er at det er et praktisk sted å stå.

– Det er nattåpent, og det er en møteplass for ungdommen. For oss er det sosialt. Men jeg forstår jo at det provoserer at folk legger brei, og ruser motorene, sier han.

Ikke en provokasjon

Han tok initiativ til å samle alle rånerne på Shell fredag kveld.

– Dette er ikke en provokasjon. Vi vil bare møtes. Det har vært dødt i Brønnøysund i mange år. Selv er jeg på det 26. året, og storkoser meg som råner, sier han.

Han får støtte fra Alexandersen.

– Vi har ikke så mange steder å være.

En annen unggutt stanser en Volvo stasjonsvogn ved siden av oss. Han vil ikke ha navnet sitt på trykk, men sier noen ord om kommentarene under videoen på Facebook.

Forstår folk blir forbanna

På forsiden av Shell står Dag Christian Steinmo-Solvang med hodet under panseret på en Audi 80. Han var ikke med på «samlingen» med de andre bilene, men han er råner.

Karoline Johansen (17 1/2) råner ikke selv, men er med som passasjer i bilen. Hun forstår frustrasjonen.

– Jeg forstår at folk blir forbanna. Jeg så videoen, det var jo på natta, sier hun.

Saken fortsetter under bildet – Er det rom for å ta mer hensyn i rånemiljøet?

– Det er det helt klart.

Hun og Steinmo-Solvang forteller at det er det sosiale som gjør at de råner.

– Man kjører rundt og henger. Og anlegg er viktig, sier hun.

Lett å bli dratt med

Tilbake på baksiden sier Moen at de aldri har fått noen klager fra Shell.

– Jeg har ikke hørt et negativt ord fra Shell om bråk fra bilene. Vi står jo andre steder også, for eksempel i parkeringshuset eller ved senteret, vi søker ly når det blåser og stormer ute.

– Noen former for kjøring kan jo føre til at lappen ryker. Det bekymrer ikke?

– Da må de jo bevise det. Jeg skal ikke påstå at jeg er helt uskyldig, alle har gjort noe galt i livet sitt. Ku har vært kalv, sier Moen.

Saken fortsetter under bildet – Er det nødvendig å tute i tid og utide, da?

– Nei, nødvendig er det sikkert ikke. Men noen gjør det nok for å vise seg frem, sier Alexandersen.

– Bør ikke de som har vært med lengst i miljøet ta ansvar for å få tonet ned slikt støy?

– Det er vanskelig å bli hørt. Det begynner med en, så blir de andre dratt med, og jeg må innrømme at jeg er en av dem, sier Moen.

Ønsker å arrangere

De to kunne godt tenke seg litt mer organiserte sysler.

– For noen år siden var det burnekonkurranse utenfor samfunnshuset. Kanskje kunne man fått arrangert det igjen, med premieutdeling, godkjente biler og brannvesenet på plass for å sikre at alt gikk trygt for seg? spør Moen.

Saken fortsetter under bildet

Politiet: – Gjelder døgnet rundt

Politiførstebetjent Magne Korsgaten advarer på generell basis mot «tullkjøring», men vil også en vanlig misforståelse til livs.

– Jeg vil oppfordre folk til å forholde seg til vegtrafikkloven. Den er til for å sikre at det er en så trygg som mulig gjennomføring av ferdsel i trafikken. Den skal også hindre at de som bor langs veien skal forstyrres unødvendig. Det gjelder døgnet rundt, ikke bare på nattestid.

Han viser til flere straffebud som kan være aktuelle, både vegtrafikklovens bestemmelser, trafikkreglene og straffeloven.

– Det som står i vegtrafikkloven gjelder døgnet rundt. Det gjelder ikke bare etter klokka 23. Det står heller ikke noe sted i noe lovverk at det skal være stille bare etter klokka 23. Uttrykket om nattero etter 23 som har festet seg litt i folket, men både når det gjelder vegtrafikkloven og straffeloven kan man bli anmeldt om man forstyrrer offentlig ro og orden før klokken 23, sier Korsgaten til BAnett.

Saken fortsetter under bildet Korsgaten sikter spesifikt til vegtrafikklovens paragraf 3, trafikkreglenes paragraf 16, straffelovens §181 og politilovens §7 (se faktaboks).

– Når det gjelder ordensforstyrrelse omtales både støy, utilbørlig adferd, og alminnelig fred og orden, det står ingenting der om noe klokkeslett. Det vil alltid være slik at all slags støy vil være mer alvorlig om det er på ei tid av døgnet da det normalt er stille og rolig, men ordensforstyrrelse er forbudt hele døgnet, sier han.

Førerkortet kan ryke

– Hvilke straffereaksjoner kan være aktuelle om man bryter disse bestemmelsene?

– Brudd på trafikkreglene og vegtrafikkloven kan føre til anmeldelse, da kan det reageres med bøter eller fengsel inntil ett år. Når det gjelder førerkortbeslag er det alltid noe som må vurderes ut fra alvorlighetsgraden på overtredelsen. Det er alltid en politijurist som tar den vurderingen i første omgang, og eventuelt retten som viderefører beslaget. Det kommer an på hva slags kjøreadferd det er snakk om. Om man står og ruser bilene er nok ikke førerkortbeslag aktuelt, sier politiførstebetjenten.

– Kjøring som kan medføre en faresituasjon for andre trafikanter er noe annet, da blir førerkortbeslag vurdert, legger han til.

Han mener politiet har god oversikt over bilmiljøet i Brønnøy.

– Vi har jo kjennskap til at det er et voksende miljø med ungdommer som gjerne på kvelds- og nattestid driver med det som populært kalles råning, og som for øvrige innbyggere i kommunen oppleves å være til sjenanse. Det er også kjøreadferd som oppleves å kunne være farlig, om det er snakk om skrensing, burning og lignende.

– Organisert råning

Han betegner miljøet som organisert.

– Vi kjenner til en del ungdommer som vi ser stadig vekk ute og kjøre. Til tider kan det jo fremstå som at de kjører i kortesje. I sånn forstand må man kunne si at de til en viss grad er organiserte også.

Korsgaten forstår frustrasjonen fra folk som ringer politiet og får beskjed om at de ikke kan rykke ut.

– Vi oppfordrer folk til å si fra når det skjer. Vi må få meldingene når det skjer, og om hvor det skjer, slik at vi får oversikt. Det kan være at en patrulje er i nærheten og kan gripe inn der og da. Derfor er det viktig at vi får meldinger, det er ikke slik at operasjonssentralen i Mosjøen alltid kan sende noen, men det kan være at vi ser hvor og når det kan være aktuelt med kontroller, forteller han.

– Skrensing, da?

– Hvis noen bedriver den typen kjøreadferd risikerer de å bli anmeldt, og risikerer at det blir vurdert førerkortbeslag ut fra farepotensial for egen del og for andre trafikanters del.