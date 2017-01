Rådmannen svarer om asfalt

BA har ved et antall anledninger omtalt situasjonen på Mosheimsjøveien, som er i dårlig forfatning, og Høyres Paul Birger Torgnes som har stilt spørsmål ved kommunens asfaltering av veien frem mot det tekniske nybygget til kommunen ved flyplassen.

Teknisk besluttet asfaltering

Nå har rådmann Pål Trælvik besvart Torgnes' spørsmål.

– Hvem har foretatt prioriteringen og beslutningen om asfalteringen av veien til teknisk nybygg, siden den ikke er politisk behandlet? spurte Torgnes.

– Bakgrunn for beslutning om asfaltering av veien er administrative faglige vurderinger (gjort av virksomhetsområde Teknisk, som er gitt ansvar for løpende drift- og vedlikehold av de kommunale veiene). Beslutningen er knyttet til en vesentlig økning av trafikk av tyngre kjøretøy på veien. Økning av trafikk skyldes både utkjøring fra et massedeponi i nærheten av teknisk bygg og fra kommunens egne kjøretøy, skriver rådmannen i svaret.

Dette kostet det

– Hva kostet asfalteringen og hvordan er den finansiert, siden prosjektet ikke er budsjettert? spør Torgnes videre.

– Asfaltering av Høvøyveien fra vegkryss Brønmo til forbi driftsbygg teknisk kostet kr 291 812,34 eks. mva., og er finansiert i en spleis mellom investeringsmidler veiopprusting med kr 137 600 og driftsmidler veivedlikehold med kr 168 973,68.

– Er veistrekningen forsvarlig oppgradert før den ble asfaltert? var Torgnes' tredje spørsmål.

– Underlaget var såpass bra at forarbeidet før asfaltering har vært moderat. Veiskulder mot vest fra Brønmo til driftsbygg teknisk ble noe forsterket med stein fra driftsbyggets tomt. Veien ble videre skrapet og det ble lagt ut et lag grus før asfaltering. Veien ligger stort sett på steingrunn og er bra drenert slik at grunnforholdene også er gode, avslutter rådmannen.

En annen vei

Torgnes spørsmål og Trælviks svar berører ikke Mosheimsjøveien, men før jul svarte teknisk sjef Ole Bjørn Nilsen i Brønnøy kommune, og sa blant annet:

– Det er to litt forskjellige veier. Veien til deponiet er mye mer tilrettelagt for asfalt. Skulle vi asfaltert stykket som er stengt på Mosheimsjøveiener det en betydelig jobb som må gjøres med grunnarbeidet. Den veien må sees i en større sammenheng. Vi må gjøre en liten jobb, planlegge bedre, og ha en dialog med beboerne oppi dette, vi blir ikke nødvendigvis 100 prosent enige i prioriteringene, men vi må forstå hverandre, sa han.