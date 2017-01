Hadde denne sikten, nå er han fotgjenger

– Her er et ferskt eksempel på dårlig skrapet rute. Bilisten stanset i Nordland i dag. Kanskje til skrekk og advarsel for noen og enhver. Førerkortet beslaglagt, sier sjef for UP-distrikt 5 i Nord-Norge Geir Harald Marthinsen i en pressemelding.

Skimter politimann

UP har lagt bak seg et år med 434 førerkortbeslag i Nordland i 2016, der 44 var i kategorien «Annet (adferd)», som for eksempel inkluderer slikt.

– På ene bildet skimter dere en politimann som står mellom bilene, ifølge UP-sjefen.

Gir flere forenklede forelegg

I 2015 har UP i Nordland hatt en betydelig økning i antall forenklede forelegg.

Ifølge offisiell statistikk utstedte nemlig UP hele 5.446 forenklede forelegg i 2016, mot 4.609 i 2015.

Også antall ilagte gebyr har økt, fra 727 i 2015 til 978 i 2016.

Tar flest førerkort for fart

Førerkortbeslag ligger på det jevne, og er litt ned. De fleste førerkortbeslagene i Nordland er for fart (316), deretter rus (74) og annet (44).

Om man inkluderer lavpromille og kjæring uten førerkort øker kategorien rus til 136.

UP har pågrepet betydelig flere i Nordland i 2016, opp fra 100 i 2015 til 169 i 2016