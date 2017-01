Giæver: – Vi kommer til Brønnøysund etter hvert

BAnett har over tid omtalt at selskapet FlyViking har gjort sitt for å kunne tre inn på kortbanemarkedet i Nord-Norge. Først ble selskapet diskvalifisert fra anbudskonkurransen fordi det manglet riktige lisenser, men til BAnett uttalte styreleder Ola Giæver jr. at man kom til å fly okke som.

Nå melder selskapet i en pressemelding at de om kort tid starter salg av billetter. I første omgang skal det flys et antall byer:

Hammerfest

Alta

Tromsø

Bodø

Selskapet vil likevel også fortløpende vurdere nye ruter. Disse vil inkludere:

Brønnøysund

Sandnessjøen

Mo i Rana

Vadsø

Kirkenes

Ørsta/Volda

Oslo

FlyViking har det siste året arbeidet for å etablere et alternativ på regionalnettet i Norge, og forventer å ha endelig lisens på plass i første del av februar, med oppstart av flyvninger i slutten av første kvartal.

I første omgang vil selskapet fly med DHC8, 39 seter, men ser også på nyere jetmaskiner med større kapasitet for lengre ruter, meldes det.

FlyViking lover konkurransedyktige priser.

Vil ikke si når

Til BAnett forteller Ola Giæver jr. at de er i gang med å «stramme strikkene».

– Når kan det bli aktuelt å fly fra Brønnøysund?

– Hvor vi skal fly er det hele Norge lurer på, og det går vi ikke ut med. Vi trekker frem alle flyplassene for å fremme ordentlig informasjon, så er det ingen som vet hvor vi havner, sier han.

Men: Kommer sikkert til Brønnøysund

– Du vil ikke engang spekulere i når det kan bli aktuelt?

– Jeg vil ikke spekulere i når det kan bli aktuelt ennå. Det er litt av gamet at vi kommer plutselig og uventet. En av flyplassene vi har lagt ut på bookingen vil få besøk av oss først, ingen vet hvor det blir, sier han.

Litt innrømmer han likevel:

– Vi kommer til Brønnøysund etter hvert, det gjør vi sikkert. Jeg har fløyet der i 35 år, så de kjenner meg sikkert når jeg kommer sigende, ler han.