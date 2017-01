FlyViking vurderer å fly fra Brønnøysund

BAnett har over tid omtalt at selskapet FlyViking har gjort sitt for å kunne tre inn på kortbanemarkedet i Nord-Norge. Først ble selskapet diskvalifisert fra anbudskonkurransen fordi det manglet riktige lisenser, men til BAnett uttalte styreleder Ola Giæver jr. at man kom til å fly okke som.

Nå melder selskapet i en pressemelding at de om kort tid starter salg av billetter. I første omgang skal det flys et antall byer:

Hammerfest

Alta

Tromsø

Bodø

Selskapet vil likevel også fortløpende vurdere nye ruter. Disse vil inkludere:

Brønnøysund

Sandnessjøen

Mo i Rana

Vadsø

Kirkenes

Ørsta/Volda

Oslo

Selskapet melder i pressemeldingen at de de siste året har arbeidet intenst for å etablere et konkurransedyktig alternativ på regionalnettet i Norge, og forventer å ha endelig lisens på plass i første del av februar, med oppstart av flyvninger i slutten av første kvartal.

I første omgang vil selskapet fly med DHC8, 39 seter, men ser også på nyere jetmaskiner med større kapasitet for lengre ruter, meldes det.

FlyViking lover konkurransedyktige priser.