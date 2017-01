Brannutrykning i Brønnøysund

Rundt klokken 15.45 torsdag rykker brannvesenet ut i Brønnøysund.

– Det er melding om at det var behov for brannvesenet på et sted, mer vet vi ikke akkurat nå, opplyser 110-sentralen i Bodø.

Litt senere får BAnett opplyst fra politiet at det skal være snakk om tørrkoking.

– Det er tørrkoking på en adresse i Brønnøysund. Vi har kommet frem, mer informasjon har jeg ikke akkurat nå, sier operasjonsleder Vegard Helgesen Riseth hos politiet på Helgeland.