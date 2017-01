Sjåfører søkes til distriktsmobilen i Vevelstad

Tre frivillige sjåfører deler på jobben per i dag. Nå søker Frivilligsentralen etter flere for å få vaktkabalen til å gå opp.

- Er du, eller kjenner du noen, mellom 20-75, som har gyldig førekort? Vennligst ta kontakt, skriver daglig leder i Frivilligsentralen Michelle Heere på Facebook.

I mangel av kollektivtransport og taxi ble tilbudet opprettet i 2010, med subsisidierte billettpriser i en spleis mellom kommunen og fylket. Heere roser de frivillige sjåførenes innsats. Men sier at de må skjære ned på åpningstiden dersom ikke flere sjåfører melder seg.

- De tre faste sjåførene som er igjen gjør en fantastisk jobb som betyr utrolig mye for mange her i kommunen. Men vi må to til for at dette ikke blir for tungt. Hvis vi ikke får dette på plass så ser det mørkt ut, og da kan vi i framtida kanskje ikke lenger garantere at distriktsmobilen blir betjent til alle tider. Og det vil være utrolig synd, særlig for den delen av befolkningen som er helt avhengige av dette tilbudet, skriver Heere.