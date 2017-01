- Forsinket finansiering svekker Altinn-forbedring

I et leserbrev publisert på Aftenpostens nettutgave tirsdag skriver de to at forsinket Altinn-satsing fører til utsatt digitalisering. De viser til medieoppslagene før jul om at Altinn trenger modernisering og viser til at Norge allerede er langt framme i internasjonale undersøkelser.

- I den ferske Doing Business 2017-undersøkelsen, som Verdensbanken utfører i 180 land, har Norge nylig klatret fra en solid 8. plass til en enda bedre 6. plass. Det betyr at Norge rangeres som det sjette beste landet i verden å drive næringsvirksomhet i, skriver de.

Holten og Brekk peker på at Altinn i februar i fjor introduserte en løsning de mener kan bli en "game changer" i digitaliseringsarbeidet: brukerstyrt samtykke til deling av data.

- Det bygger på et nytt og uvant prinsipp for forvaltningen, nemlig at brukeren gis rett til å dele data som offentlige etater har samlet inn om dem. Finans Norge har sett nærmere på 29 situasjoner der brukerstyrt samtykke kan gi milliardgevinster i årene fremover, skriver de to direktørene, som til slutt advarer mot å ikke videreutvikle Altinn.

- Det stemmer, som omtalt i mediene, at dette vil dra lenger ut i tid på grunn av forsinket finansiering. Dette er uheldig og fører til at det vil ta lengre tid før regjeringen når målene i Digital agenda. Politikerne må fortsette å satse hvis Altinn skal holde stillingen som en av verdens mest vellykkede plattformer for forenkling, forbedring og fornying av offentlig sektor – til beste for innbyggere og næringsliv.