Drosjesjåfør ble frikjent for drapstrusler mot passasjerer

En drosjesjåfør fra Helgeland møtte nylig i Alstahaug tingrett, tiltalt for å ha drapstruet to kvinner under en drosjetur. Sjåføren ble frikjent for de påståtte truslene.

– God stemning i bilen

Tiltalte forklarte i retten at han hadde hentet fornærmede, to kvinner, og den ene kvinnens samboer og på en fest, og skulle kjøre dem hjem. Ifølge ham var det god stemning i bilen, og han kjørte passasjerene til tross for at arbeidsgiveren skulle ha gitt ham beskjed om at han ikke skulle kjøre fornærmedes samboer, fordi han hadde skrevet negativt om taxiselskapet på Facebook.

Han ga uttrykk for at han bare ville hjelpe dem.

Mener sjåføren truet

De to fornærmede kvinnene forklarte på sin side at de var berusede, men at de husket hendelsen godt. Ifølge dem skal tiltalte ha gitt uttrykk for at han kom til å drepe dem om de skrev noe om taxiselskapet på Facebook.

Han skal ifølge dem ha fremmet denne trusselen flere ganger, og også bekreftet trusselen da han ble spurt om den.

Drapstrussel sannsynlig

Retten mener imidlertid at det knyttes stor tvil til hva som faktisk er sagt i drosjen. Tiltalte var den eneste som var edru, og har ifølge retten gitt en detaljert og god forklaring. Den mener også det er splid mellom fornærmedes forklaringer.

– Etter rettens syn foreligger det stor grad av sannsynlighet forat det har oppstått en krangel i taxien, og at tiltalte med bakgrunn i den forutgående konflikten mellom særlig [fornærmedes samboer] og tiltaltes arbeidsgiver har sagt at han kom til å drepe passasjerene dersom de skrev noe mer om konflikten på facebook, slik de fornærmede har forklart, skriver dommerfullmektig Tarjei Magnus Hugaas i dommen.

Frikjent for trusler

Retten konkluderte med at det er knyttet reell tvil omkring hvorvidt tiltalte har drapstruet kvinnene. Den mener også det vil være merkelig at fornærmede forble i bilen om hun ble utsatt for en drapstrussel.

Om retten er i tvil om et skyldspørsmål skal den frikjenne tiltalte, og det ble også konklusjonen.

Dommen kan ankes av påtalemyndigheten.

