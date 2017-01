Vannlekkasje i Sørbyen fikset

Mellom klokka 6 og 13 tirsdag var enkelte kunder i Masterberggata i Sørbyen uten vann.

Brunt vann

En leser som tar kontakt med BAnett fortelle at hun skulle vaske seg på hendene, og hadde tatt såpe, da hun oppdaget at vannet var borte.

– Da gikk vi ut, og så at de arbeidet med vannledningen. Så gikk det ei stund, og så kom vannet tilbake. Da var det brunt. Nå er vannet som før, men det er mye luft i rørene, sier hun.

Hun mener kommunen burde gi beskjed om slikt.

Lekkasje oppdaget i romjula

Olav Laukvik er teknisk vakt i Brønnøy kommune og forteller at vannlekkasjen ble oppdaget i romjula.

– Vannlekkasjen ble oppdaget i romjula, men det er en liten lekkasje, så den har bare fått stå siden da. Tirsdag stengte vi vannet under arbeid, og da var det bort en tid, sier Laukvik.

Brunt er vanlig

Ifølge ham er det vanlig at vannet blir brunt.

– Det er helt vanlig at du får litt brunfarge etter at vannet har vært avstengt. Det skyldes at det blir trykk når det stenges av, og når det så blir bevegelse i vannet løsner humus som sitter fast i røra, men dette er helt ufarlig, sier han.

Kommunen er etter hvert vant til å håndtere vannlekkasjer i Masterberggata, siden det er mange gamle rør der.