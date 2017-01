TTS' nyferje er sjøsatt og skal til Norge

Den nye ferjen til Torghatten Trafikkselskap er nå sjøsatt på verftet Selah Gulf i Tyrkia og snarlig klar for slep til Fiskerstrand verft. Administrerende direktør Stein Andre Herigstad-Olsen sier i en pressemelding at han er glad for framgangen i prosjektet.

– Nyferjen vil bety en helt ny hverdag for de reisende, sier direktøren.

Ferjen, som blir det første nybygget siden MF Torghatten i 2002, vil få navnet MF Hornstind.

- Det er et helt nytt navn for TTS, ferjen får navn fra et fjell i Vevelstad, sier Herigstad-Olsen.

Har store forventninger

Den nye ferjen skal gjøres ferdig av Fiskerstrand Verft. TTS anser dette for å være det mest rutinerte verftet i Norge på bygging av ferger.

- Vi har derfor store forventninger til den ferdige ferjen, sier Herigstad-Olsen

Han ser fram til å kunne tilby de som reiser Tjøtta-Forvik en ferje som står i stil med området de reiser i:

- Salongen er spesielt utviklet for å gi passasjerene en trivelig reise, med panoramautsikt fra store vinduer. Det blir også en moderne kiosk og soner med forskjellige bord- og stolløsninger. Salongdekket får store utvendige dekk i begge ender av salongen, med utvendige sitteplasser, opplyser TTS-sjefen.

Nyferjen skal trafikkere sambandet Tjøtta – Forvik, i utgangspunktet i direkterute slik suppleringsbåten gjør i dag. Båten vil bli levert i slutten av april, og settes i drift utpå våren. Prosjektet er med dette cirka en måned forsinket i forhold til den opprinnelige planen.

- Selah Gulf har to verft. Skroget ble flyttet fra det ene til det andre verftet, og etter vår mening er dette årsaken til forsinkelsen, sier TTS-direktøren, som presiserer at TTS mener det er gjort en god jobb med skroget.

Torghatten Trafikkselskap understreker også at selskapet bestilte den nye ferjen på eget initiativ, uten krav fra oppdragsgiver.

Miljøvennlig teknologi

Hornstind er utviklet av Multi Maritime i Førde i samarbeid med Torghatten Trafikkselskap. Ferjen blir den første med biodiesel plug-in hybrid teknologi, og får installert batteripakke og renseanlegg for miljøgasser. Dette sparer miljøet ved at CO2-utslipp reduseres med 60 prosent, samtidig som drivstofforbruket går ned med 20 prosent. Det er også lagt stor vekt på gode sikkerhets- og manøvreringsegenskaper tilpasset bruk på Helgelandskysten.

Det opplyses at ferjen bygges «værtett», med et romslig bildekk med plass til i alt 60 biler. 50 biler på hoveddekk og ytterligere 10 på en hengedekksløsning. Hun vil også få kapasitet til å frakte 6 fullastede vogntog.