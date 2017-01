Mann så inn på eksens soverom, ble voldelig

En mann i tyveårene fra Helgeland er i Alstahaug tingrett dømt til 120 dager ubetinget fengsel for blant annet to kroppskrenkelser, i tillegg til et antall andre tiltalepunkt.

De to voldsutøvelsene utgjorde den alvorligste delen av tiltalen.

Tittet inn på soverommet

Det ene forholdet skal ha funnet sted sommeren 2016 i en by på Helgeland.

Tiltalte forklarte i retten at han dagen i forveien hadde oppdaget at hans eks hadde funnet noen annen, ved å titte inn gjennom soveromsvinduet hennes, der han så en annen mann, ble sint og forlot stedet.

Dagen etter konfronterte han henne mens hun solte seg på verandaen. Han forklarte at han flere ganger tok i armen hennes, og »klep henne over kjeften», men deretter dro sin vei. Han erkjente delvis straffskyld for forholdet.

Ifølge eks-samboeren oppdaget hun ham plutselig mens hun solte seg. Han skal ha vært sint, og skal ha slitt og lugget henne i håret, spyttet mot henne, og kalt henne skjellsord. Hun forsøkte å komme unna, da skal tiltalte ha tatt tak i bikinioverdelen hennes og ha slet den av. Hun opplevde situasjonen som svært truende, og skrek og hylte. Broren hennes kom da ut, og da han kom ut skal tiltalte ha avsluttet voldsutøvelsen. Retten la vekt på denne forklaringen.

Brøt seg inn

En knapp måned senere returnerte tiltalte, i strid med et besøksforbud.

Tiltalte erkjente å ha oppsøkt kvinnen, før han ble kastet ut, og hevdet at han på et tidspunkt etter dette snublet i ei trapp, og «ramlet inn gjennom vinduet på altandøren».

Fornærmede forklarte på sin side at mannen hadde tatt seg inn hos henne, og ba henne komme ut. Hun var redd, og fulgte etter. Da han gikk ut låste hun døren etter ham, og skyndte seg å låse ytterdøren også, før hun lette frem voldsalarmen. Hun skal så ha hørt så at det smalt i verandadøren, og mannen skal så ha kommet inn til henne. Han blødde mye, og etter å ha pågrepet ham kjørte politiet ham til sykehuset der han ble behandlet.

Slo og tok kvelertak på mann

Våren 2016 skal han ifølge tiltalen fra Statsadvokatene i Nordland ha slått en annen mann flere ganger i ansiktet med knyttneve, og deretter ha tatt et kverlertak på ham.

Forholdet skjedde på en privatfest på Helgeland, og politiet valgte selv å iverksette etterforskning etter å ha fått høre om angrepet i forbindelse med en annen sak.

Ifølge tiltalte skal han ha dyttet fornærmede i brystkassen, slik at han falt bakover på bakken, og deretter ristet ham i genseren. I fallet skal fornærmede ha fått et kutt over øyet. Retten la imidlertid til grunn at tiltalte skal ha slått tre slag som traff i ansiktsregionen, ett med flat og to med knyttet hånd, og at slagene var kraftige. Fornærmede satt ifølge retten i en sofa når dette skjedde. Deretter mener retten at tiltalte tok kvelertak rundt halsen på fornærmede bakfra. Retten legger vekt på fornærmedes forklaring, som skal være forenelig med bilder tatt etter hendelsen, som viser skadene.

Han erkjente delvis straffskyld for forholdet.

Forulempet politimann

Mannen ble også dømt for å ha urinert på offentlig sted i sentrum av en by på Helgeland sommeren 2016, og for å ha forulempet en politimann.

Han skal ha sagt til politimannen som anmeldte ham for urinering at han lett kunne slå ham med venstre hånd, og snakket om kampsport. Han skal etter det ha ropt at politimannen skulle være glad han hadde på seg uniform.

Alvorlige forhold

Retten legger vekt på at forholdene mannen dømmes for er alvorlige, og at særlig mannens eks-samboer må ha opplevd voldsutøvelsen og inntrengingen som svært skremmende.

Mannen er tidligere domfelt for vold mot samme kvinne, og for grove voldstrusler tidligere i 2016.

Volden mot den andre mannen hadde et stort skadepotensiale, og kunne fått et alvorlig utfall, og retten viser også til at mannen er domfelt for vold totalt seks ganger tidligere.

Den mener derfor at 120 dager ubetinget fengsel er riktig reaksjon, og idømmer ham også 3.000 kroner i saksomkostninger.

Uaktuelt med delvis betinget

«Retten har vurdert å gjøre en mindre del av straffen betinget, men ut fra tiltaltes historikk hvor han er blitt gitt denne muligheten 3 ganger tidligere uten at det har gjort at han har avstått fra å begå nye straffbare forhold er retten kommet til straffen i sin helhet skal gjøres ubetinget», skriver dommerfullmektig Tarjei Magnus Hugaas i dommen.

Det er ikke kjent om dommen er rettskraftig, eller om den er anket.