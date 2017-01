Kulingvarsel på Sør-Helgeland

Tirsdag publiserer meteorologisk institutt et nytt kulingsvarsel.

«Tirsdag morgen øking til sørøstlig sterk kuling 20 m/s utsatte steder, seint tirsdag kveld minkende.»

Hissig fra sørøst

– Vi har ganske sterk vind fra sørøst, og den er alltid litt hissig fra den retningen, sier vakthavende meteorolog Rafael Grote hos Vervarslinga i Tromsø.

Han forteller at det tirsdag blir vind opp mot sterk kuling på utsatte plasser på Sør-Helgeland.

– Men denne minker litt utover kvelden, og onsdag er den nede i liten kuling til frisk bris, og onsdag ettermiddag går det over til skiftende bris, sier Grote.

Snøen holder seg

Temperaturmessig blir det ifølge ham ganske greit på tirsdag, og man venter ikke at det blir alt for kaldt, men i området minus to til fem grader først på dagen onsdag, og ned mot minus åtte grader onsdag kveld.

– Det ser ut til at snøen holder seg en liten stund. Det blir mildere til helgen, da kommer det et frontsystem som også gir nedbør og litt økte temperaturer. For det meste ser det ganske greit ut. I løpet av onsdag formiddag vil det fortsette med snø, sier Grote.