Dyrere drivstoff irriterer kundene

Aldri før har bensin vært så dyrt i Norge. Det meldte E24 søndag.

I årets statsbudsjett er nemlig drivstoffavgiftene økt noe. 1. januar trer det i kraft, og det betyr at avgiftene for bensin og diesel øker med henholdsvis 34 og 55 øre. De veiledende prisene hos f.eks. Circle K er per 2. januar 16,29 kroner per liter bensin, og 15,25 kroner per liter diesel.

På samme tid er ikke oljeprisen rundt 55 dollar fatet nå, mot rundt 35 dollar 1. januar 2016. Det er likevel langt igjen til prisene man så i 2014, da oljeprisen toppet seg i juni med 112 dollar fatet.

Ikke bare avgiftens feil

Ifølge E24 må vi tilbake til sommeren 2015 for å se en høyere bensinpris, da kostet en liter bensin 16,17, mens en liter diesel kostet 14,61 i juni 2014. Merk at disse tallene ikke er inflasjonsjustert.

Årsaken til at prisen øker såpass som den gjør er imidlertid ikke bare økte avgifter. I romjulen har nemlig en annen faktor økt i kost.

– Det er ikke direkte sammenheng mellom prisen på råolje i dollar og pumpepris i kroner. Vi kjøper inn ferdigraffinerte produkter i eget marked, og prisen påvirkes ikke bare av råoljepris og valutakurser, men også av tilbud og etterspørsel, raffineringskapasitet, for å nevne noe. Jeg forstår at folk sliter med å se forskjellen på råoljepris og pumpepris, men det er en forskjell, Knut Hilmar Hansen i Statoil til E24, som siterer samme Hansen på at prisen på ferdigraffinerte produkter har gått opp i romjulen.

Noen irriterer seg

I Brønnøysund er erfaringene med de økte prisene blandet.

– Jeg har ikke hørt så mye fra kundene ennå, men vi blir nok å merke det. Det har jo vært mye snakk om det. Det spørs, man vet aldri, det er ennå tidlig på året, sier Shen Liu hos Shell Brønnøysund til BAnett.

Circle K i Brønnøysund har på sin side hatt kontakt med kunder som har irritert seg over den økte prisen, og som har uttrykt misnøye med det.

Det har ikke lykkes BAnett å komme i kontakt med Uno X i Brønnøysund.

Lavere enn veiledende priser

Da BAnett var i kontakt med Shell og Circle K tirsdag klokken 19.00 var drivstoffprisene henholdsvis:

Shell Brønnøysund

Bensin: 15,66

Diesel: 14,64

Circle K Brønnøysund

Bensin: 15,68

Diesel: 14,64

Til sammenligning var prisene hos Circle K 28. oktober i fjor 14.80 for bensin og 13,24 for diesel, mens Shell tok 15,62 for bensin og 14,28 for diesel i april 2012.

Det bør likevel nevnes at prisene hos begge er lavere enn Circle Ks veiledende priser, som er 16,29 for bensin og 15,25 for diesel.

Alle priser oppgitt er for 95 blyfri og billigste diesel.