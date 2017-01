- Det er lov å gjøre dumme ting

28. desember kollapset Stålhallen i Mo i Rana, som i likhet med fotballbobla i Brønnøysund var en overtrykkshall holdt oppe av luft. En dør hadde blitt stående åpen, og kombinert med snø på taket av hallen førte det til at den kollapset.

I Brønnøysund hadde lufthallen flere ganger problemer i storm før den til slutt revnet i april i fjor.

- Lov å være dum

NRK Nordland har kartlagt hvor mange oppblåsbare haller som har kollapset i Norge siden 2003 og kommet fram til 13 - inkludert Torghatten arena i Brønnøysund.

Spesialrådgiver Olav Berge i Direktoratet for byggkvalitet sier til NRK Nordland at direktoratet ikke vil anbefale slike haller.

- Det finnes bedre løsninger, men det får være opp til det enkelte idrettslag. De får lov til å gjøre dumme ting, så lenge de ikke bryter reglene, sier han.

Mener hallen er god nok

Direktoratet for byggkvalitet lager byggereglene og er tilsynsmyndighet for selve duken på boblehaller.

- Vi setter krav til dukens egenskaper, og den er stort sett riktig. Men med den risikoen idrettslagene tar, er det nok dårlig økonomi. Investeringen er liten, men i tillegg kommer livsløpskostnader og utgifter med driften, sier Berge, som avkrefter at hallene er farlige.

- Nei, det er som regel en veldig langsom kollaps og god tid til å komme seg ut. Vi mener det ikke er noen fare. Hadde det vært det, ville vi gjort noe med reglene. Sikkerhetsreglene er de samme som for alle bygninger.

Produsenten av Stålhallen i Mo i Rana sier til NRK Nordland at halltypen er god nok for nordnorske forhold, men at uhell kan skje under ekstreme værforhold. Idrettslaget Stålkameratene vil gjenreise hallen, men først må forsikringssaken avklares.