Siv Jensen mener Brønnøysund ikke har nok ID-kontroller

Skatteetaten foreslo 1. juni i år å legge ned 54 av 107 skattekontor, blant annet skattekontoret i Brønnøysund. Både Sør-Helgeland regionråd og brønnøyordfører Johnny Hanssen har vært sterkt imot dette.

Men da Hanssen tok saken opp etterlyste stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) fra Brønnøy tidligere respons fra den politiske ledelsen i kommunen.

– Jeg har fått høre fra et medlem i finanskomiteen at det har vært en rekke delegasjoner fra flere kommuner i Norge i denne saken, men de har ikke registrert noen fra Brønnøysund. Jeg har heller ikke blitt kontaktet av politisk ledelse i Brønnøy. Jeg får veldig mange henvendelser om saker, og hvis jeg skal jobbe med en enkeltsak så må den politiske ledelsen i kommune ta kontakt, sa Ebbesen til BA.

Stilte spørsmål

Stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen (Ap) holdt etter dette innlegg om saken i Stortinget, og sendte følgende skriftlige spørsmål til finansminister Siv Jensen (Frp):

«Vil finansministeren følge opp Finanskomiteens flertallsinnstilling, og som jeg legger til grunn blir Stortingets vedtak, om at ved omorganiseringen av Skatteetatens kontorstruktur, skal reell reiseavstand tillegges vekt, og er finansministeren enig med stortingsrepresentant Margunn Ebbessen i at hvis ikke ordførerne reiser til Oslo for å argumentere for sitt skattekontor, kan de ikke forvente å bli hørt?» Berg-Hansen spør Siv Jensen om skattekontoret Margunn Ebbesen kjenner seg ikke igjen i Berg-Hansens framstilling.

Flere kontor per innbygger i Nord

Nå har finansministeren svart på spørsmålet.

I korte trekk mener Siv Jensen at tilgjengelighet for viktige brukergrupper er vurdert, og at kontorstrukturen skal ta hensyn til forskjellige geografiske avstander og transporttilbud.

– I skatteregion Nord, hvor det er store geografiske avstander, videreføres for eksempel 14 skattekontor, noe som er et større antall enn det innbyggertall og næringsaktiviteten i denne regionen isolert sett skulle tilsi, skriver finansministeren.

Ikke nok ID-kontroll

Den eneste lovpålagte tjenesten med pliktig oppmøte er identitetskontroll. For å opprettholde god tilgjengeligehet skal slik kontroll gjennomføres på samme nivå som i dag, skriver hun.

– ID-kontroll krever høy kompetanse og kontrollen bør utføres på steder med et visst volum av kontroller daglig. Skatteetatens statistikk for 2015 viser at kontoret i Brønnøysund i snitt utførte kun 1,1 identitetskontroll per virkedag. Selv om flytting av ID-kontrollen til Sandnessjøen medfører lengre reisevei for noen, er volumet kontroller som utføres ved kontoret i Brønnøysund for lavt til at videreføring av dette kontoret kan forsvares, mener hun, og legger til at Skatteetaten vil ha ambulerende ID-kontroll i større grad enn i dag.

På spørsmålet om ordførere må møte opp for å kjempe for sine skattekontor svarer statsråden:

– Representanten spør også om jeg er enig i at ordførere som ikke reiser til Oslo for å argumentere for sitt skattekontor, ikke kan forvente å bli hørt. Svaret er nei. Fysisk oppmøte er på ingen måte en forutsetning for å fremme synspunkter og bli hørt.

Hele svaret fra finansministeren

«Finansdepartementet ga 4. oktober 2016 Skattedirektoratet fullmakt til å gjennomføre direktoratets forslag til ny kontorstruktur, men med en føring om at også kontorenhetene på Gjøvik, Otta, Askim og Sandefjord skal videreføres. Fullmakten innebærer at den nye kontorstrukturen vil bestå av totalt 57 kontorenheter. Stortinget ble i Prop. 1 S (2016–2017) for Finansdepartementet orientert om fullmakten. Det ble gjort på samme måte da regjeringen Stoltenberg II i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 ga Skattedirektoratet fullmakt til å legge ned 121 kontorenheter i Skatteetaten.

I utredningene som ligger til grunn for den nye kontorstrukturen, er tjenestetilbud og tilgjengelighet for viktige brukergrupper ett av kriteriene som er vurdert. Disse vurderingene omfatter blant annet reiseavstander og nærhet til publikum. Ved lokaliseringen av kontorene er det i stor grad tatt hensyn til hvilke områder som har høy næringsaktivitet og framskrivninger for befolkningsutvikling i landets kommuner. Den nye kontorstrukturen tar imidlertid også hensyn til at det er forskjeller mellom landsdelene når det gjelder geografiske avstander og transporttilbud. I skatteregion Nord, hvor det er store geografiske avstander, videreføres for eksempel 14 skattekontor, noe som er et større antall enn det innbyggertall og næringsaktiviteten i denne regionen isolert sett skulle tilsi. I landsdeler med store geografiske avstander vil Skatteetaten dessuten iverksette alternative tiltak for å være tilgjengelig for viktige brukergrupper.

Identitetskontroll er den eneste lovpålagte tjenesten med pliktig oppmøte. For å opprettholde god tilgjengelighet for denne tjenesten, videreføres Skatteetatens ID-kontroll på samme nivå som i dag, dvs. ved 42 kontorsteder. Som følge av den nye kontorstrukturen vil ID-kontrollen ved fem lokasjoner bli flyttet til nærmeste kontor, slik at konsekvensene for publikum blir minst mulig. Flyttingen kan bety noe lengre reisevei for noen, mens andre vil få kortere.

I den nye kontorstrukturen vil ID-kontrollen som i dag utføres i Brønnøysund, bli flyttet til Sandnessjøen. Representanten viser til at reelle reiseavstander taler for at kontoret i Brønnøysund bør opprettholdes. Jeg vil her vise til at det ved lokalisering av ID-kontrollen i den nye kontorstrukturen er det lagt vekt på nærhet til områder med et visst tilfang av utenlandske arbeidstakere. ID-kontroll krever høy kompetanse og kontrollen bør utføres på steder med et visst volum av kontroller daglig. Skatteetatens statistikk for 2015 viser at kontoret i Brønnøysund i snitt utførte kun 1,1 identitetskontroll per virkedag. Selv om flytting av ID-kontrollen til Sandnessjøen medfører lengre reisevei for noen, er volumet kontroller som utføres ved kontoret i Brønnøysund for lavt til at videreføring av dette kontoret kan forsvares. Jeg vil her påpeke at Skatteetaten, i tillegg til ID-kontrollen ved de faste kontorene, vil tilby ambulerende ID-kontroll i større grad enn i dag. Dette er et tiltak som vil kompensere for lange reiseavstander. Skatteetatens vurdering er at denne ordningen fungerer godt.

Som det framgår over, ivaretar den nye kontorstrukturen i Skatteetaten samlet sett også hensynet til reiseavstander. I Innst. 149 S (2016–2017) framgår det at finanskomiteens flertall mener at den nye kontorstrukturen i Skatteetaten er godt nok begrunnet og tilstrekkelig utredet. Flertallet i komiteen viser videre til at Stortinget i Prop. 1 S (2016–2017) har blitt orientert om Finansdepartementets fullmakt til å gjennomføre den nye kontorstrukturen. Skatteetatens nye kontorstruktur på 57 kontor vil bli gjennomført i tråd med fullmakten. Jeg vil her vise til omtale av fullmakten i Prop. 1 S (2016–2017) hvor det også framgår at fullmakten ikke er til hinder for at Skattedirektoratet senere kan foreslå tilpasninger i kontorstrukturen om dette vurderes som hensiktsmessig. Dersom erfaringene med den nye kontorstrukturen tilsier at reiseavstandene er et vesentlig problem, legger jeg til grunn at Skatteetaten vurderer behovet for ytterligere tiltak og justeringer.

Representanten spør også om jeg er enig i at ordførere som ikke reiser til Oslo for å argumentere for sitt skattekontor, ikke kan forvente å bli hørt. Svaret er nei. Fysisk oppmøte er på ingen måte en forutsetning for å fremme synspunkter og bli hørt. Finansdepartementet har mottatt flere skriftlige henvendelser fra kommuner og andre interessenter med synspunkter på Skatteetatens kontorstruktur. Disse innspillene har vært del av departementets vurderingsgrunnlag i arbeidet med fullmakten til Skattedirektoratet. Jeg vil likevel understreke at Skatteetaten i sin vurdering av hva som vil gi en god og slagkraftig oppgaveløsning for landet som helhet, har måttet veie en rekke hensyn mot hverandre.»