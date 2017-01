Flotte perlemorskyer

I dagt viste det seg perlemorskyer over Brønnøysund. Perlemorskyer kalles også polarstratosfæriske skyer. De dannes om vinteren i stratosfæren i høyder på 15.000 til 30.000 meter og ligger dermed dobbelt så høyt som cirrusskyer i troposfæren, skriver Wikipedia.

- Siden disse skyene blir dannet svært høyt, kan sola skinne på dem fra under horisonten. Solstrålene blir brutt i iskrystallene på samme måte som når lys går gjennom et prisme, og et flott fargespekter oppstår. Man kan best se perlemorskyer når sola er like under horisonten, heter det.

Ifølge Yr.no dannes perlemorskyer ofte når det er sterk vind, slik vi har hatt i det siste.

– Da dannes rett og slett på grunn av at det blåser kraftig vind, slik at lufta settes i en bølgebevegelse, sier meteorologikonsulent Jan Inge Hansen ved Meteorologisk institutt.

– Når disse bølgene går høyt nok opp hender det de drar med seg fuktighet, og da dannes disse skyene.