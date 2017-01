Video: Her blåses ferga sideveis

Boreals MF «Tenna» skulle legge til Søvik fergeleie fredag kveld. Det var enklere sagt enn gjort.

Blåst sideveis

Videoen over viser hvordan ferga sliter, med vind som etter det BAnett erfarer var oppe i orkan med 38 sekundmeter, rett i siden.

Etter hvert blir hun rett og slett blåst sideveis gjennom vannet, uten at thrustere klarer å holde henne på plass.

Sida på ferga har flere hundre kvadratmeter flate, og det skal godt gjøres å stå i mot naturkreftene da. Et kvarter senere klarte de å legge til på Søvik.

Roser mannskapet

Det er Wiggo Pedersen fra Sandnessjøen som har tatt opp videoen. Han er imponert over ståpåviljen og kompetansen til mannskapet.

– Må jaggu berømme mannskapet som prøver, for så å blåse bort, legge seg på været, og så prøve igjen og lykkes. Viser bare at det kan være utfordringer på sambandet, og at de mestres! slår han fast.

Slapp å overnatte på ferga

Det var siste anløp den kvelden, og fem passasjerer fra Austbø ville blitt nødt til å overnatte om bord om på Herøy om de ikke hadde kommet inn. En av dem var Pedersens niese.

– Det er jo nesten litt julebudskap i dette også, mener Pedersen, som også forteller at mannskapet skal ha brukt vel en time på å komme seg til fergeleiet på Flostad også, før de tok kveld.