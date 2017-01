Fyrverkeri i hendene: – Ikke spesielt snedig

Så vidt BAnett kjenner til har nyttårsaften forløpt uten skader på Sør-Helgeland i år. Så bra gikk det ikke med en mann på Nesna.

– Det var en på Nesna i natt som ble ganske alvorlig skadd etter rakettskyting. Ble fløyet direkte til UNN i Tromsø. Han fikk det i ansiktet, da operasjonsleder Fredd Leirvik til BAnett tidligere første nyttårsdag.

Ifølge UNN Tromsø er mannen, som er i 30-årene, alvorlig skadd, men stabil, melder Rana Blad.

Holdt fyrverkeri i hendene

I Brønnøysunds gater kunne man se mange feststemte folk rundt midnatt. Blant dem en gruppe der en eller flere avfyrte små rakettbatterier mens den eller de holdt dem i hendene.

– Ikke spesielt snedig.

Det reaksjonen fra vakthavende brannsjef Yngve Torgnesøy.

Han peker på at fyrverkeri kan eksplodere. Og at det kan gjøre det uansett om det er plassert støtt på bakken, eller om det holdes i hendene.

– Holder du i hendene kan man bli en del av den statistikken vi har hørt om på nyhetene i dag, med folk som må på sykehus, sier Torgnesøy.

Nødraketter kun for nødsfall

Før nyttårsaften tok brannsjef Geir Johan Hanssen et oppgjør med bruken av nødraketter.

– For det første skal det ikke brukes nødraketter, det er forbudt, sa han.

Brønnøyværingene vil ha store fyrverkeri Mens brønnøyværingene legger igjen tusenlappene hos forhandlerne, har brannsjefen gode råd og advarsler.

Nyttårsaften manglet det ikke nødraketter over Brønnøysund. Det er ikke bra, mener vakthavende.

– Det var brannsjefen tydelig på. Det er ikke greit. Men det er fint lite vi kan gjøre med det, vi kan ikke kjøre rundt og se etter hvem som gjør det, ikke er det vår jobb heller. Det er jo dumt det skjer, men vi ser at det er mange som vil bruke rakettene sine, sier Torgnesøy.

Det er ikke mange dagene siden en 25 fots motorbåt forliste utenfor Herøy. Fire skipbrudne kom seg opp på et skjær i et område med mange skjær og holmer. De fyrte opp en nødrakett da de fikk syn på letende båter. – Det er opplagt at om det skytes opp nødraketter på nyttårsaften, og én av de er et reelt nødsignal, så kan det hende at den som trenger hjelp ikke blir sett, forklarer han.