Dette er årets mest leste saker

Sør-Helgeland legger om få timer nok et begivenhetsrikt år bak seg på nyhetsfronten. Det har vært både oppturer og nedturer, og BAnett har omtalt en god del av begge deler.

At en sak har fått mange klikk betyr ikke nødvendigvis at saken er god. Men i de fleste tilfellene betyr det at den har engasjert, og at den har betydning for leserne.

På årets liste over de mest leste sakene finner vi de dypeste tragediene i form av ulykker med dødelig utfall, men også typiske tema for befolkningen på Sør-Helgeland som ferge- og samferdselsstoff både «Kjella», «Bognes» og «(Br)Andal» er representert. Raset på Tosen-veien har fenget mange lesere, og opptar intet mindre enn fem av de tjuefem plassene på topplisten.

Lettere bisarre saker som en Sandnessjøen-mann som gikk amokk med en minigraver på Mosheim er også representert (to ganger), for ikke å snakke om Ronny Bertelsens krasse leserbrev etter årets Rootsfestival. Kreds flytting fra Corner-bygget og nyåpning har også engasjert leserne i likhet Ole Bils droneflyving gjennom Torghatten-hølet.

Som kuriosa kan det også nevnes at 16.-plassen befolkes av en sak om dusør for rømt oppdrettslaks.

På listen finner vi også faste poster, og aller mest lest er faktisk webkamera-siden, helt overlegent. Med 168.500 visninger fordelt på over 20.000 unike brukere er det liten tvil om at dette er en fast post for mange. Eiendomsoverdragelsene er også mye lest, det samme gjelder siste nyfødte.

Det varmer nok også mangt et morshjerte at så mange var innom saken for morsdagshilsener.

Men nå er det nok prat, over til listen. Av respekt oppgir vi ikke trafikktall på saker som har hatt dødelig utfall.

1. Webkamera 168.503

2. Teknisk feil sendte «Kjella» i fergeleiet 33.193

3. Vegen raste ut i Tosbotn 32.042

4. Overdragelsene 25.879

5. Fengslet etter brutalt hundedrap 15.374

6. Gikk amokk med minigraver i fylla 12.009

7. «Bognes» gikk på grunn 13.173

8. Gikk amokk med minigraver i fylla II 12.009

10. Siste nyfødte 11.824

11. «Brandal» innstilt etter at passasjer fylte bygningsskum i toalettet 11.479

12. Lover kjørbar Tosen-vei 10.427

13. Hils til mor på BAnett 10.039

14. – Trodde jeg kom til å dø 9.815

15. Jojo-Jostein! 9.355

16. Dusør for rømt oppdrettslaks 9.307

17. Bilder fra arbeidet med ny Tosenvei 8.256

18. Brønnøyværing spiller i «Nobel» 8.203

19. Skåler for nye Kred 7.472

20. I rute før åpningen av Tosenveien 7.431

21. – Tosenveien blir klar til 15. juli 7.211

22. Er Ole Bil første til å fly gjennom Torghatten? 7.088

23. Kred skal flytte 7.010

24. Brønnøyværing får hjelp i «Luksusfellen» 6.914

25. Brønnøy-foreldre mente at læreren mobbet 6.882