Strømstans slo ut kassa på historisk Vinmonopol-dag

Vinmonopolet har åpent på nyttårsaften i år, for første gang i manns minne. Tidligere var dette forbudt etter alkohollovens bestemmelser, men det har vært lovlig siden 2015. Problemet i 2015 var at de polansattes tariffavtale ikke åpnet for arbeid på nyttårsaften, og avtalen ble ikke reforhandlet før i år.

Historisk i år

Derfor er det ikke rent lite historisk at Polet holder åpent denne lørdagen.

– Vi har jo sagt at det er litt historisk i år, men så langt har det vært en rolig lørdag. Det er lite folk tidlig på morgenen på senteret, og været reduserer nok også pågangen, sier butikksjef Hilde Pedersen hos Vinmonopolet i Brønnøysund.

Men Adam fikk ikke være evig i paradis, og selv på historiske dager kan det gå skeis. Og det gjorde det - delvis.

Strømmen slo ut kassene

Rundt klokken 11.45 gikk nemlig strømmen på Havnesenteret, og også Vinmonopolets lokaler ble mørklagt. Og med det var kassene slått ut.

– Vi får ikke gjort noe med det, datasystemene tar litt til for å komme i gang igjen etter en strømstans. Det er godt at folk er tålmodige, sier Pedersen.

Og det skulle bare mangle. Og folk fikk betale, gitt at de hadde med seg kontanter. En som måtte vente litt i kø var Trine-Lise Olsen.

– Det er litt strek i regningen, men kompisen har gått for å ta ut penger, sier hun.