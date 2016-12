Heroisk privat innsats avverget to katastrofe-branner på få timer

Det har vært en svært travel natt og dag for lokalt brannvesen.

Slukket brannen selv

– Det har vært fryktelig hektisk ei stund. Først var det klokken 04.12 utkalling for boligbrannen på Torget. Vakthavende hos oss svarte og reiste ut, og huseier hadde da blitt vekket av røykvarsler. Huseier gjorde en heroisk innsats for å få slukket selv, med et brannslukningsapparat, sier brannsjef Geir Johan Hanssen ved Brønnøy brann- og redningstjeneste til BAnett.

Ifølge ham er det sannsynligvis et lynnedsslag som forårsaket brannen.

– Vår formening er at det er et lynnedslag i telefon- eller nettverk, som har gjort at det har tatt fyr i en del av boligen. Dette er igjen en påminnelse om at røykvarsler er viktig.

Kunne gått mye verre

– Dette kunne gått mye verre?

– Det kan man bare spekulere i.

Forholdene var dessuten særdeles vanskelig natt til lørdag, med en vind som ifølge Hanssen nok var oppe i storm i kastene.

– Hadde det virkelig tatt fyr ville bolighuset vært tapt, mener han.

Brann på Vegas største gårdsbruk

Ikke før var de ferdige med etterslokking og i gang med frokost og debrief på brannstasjonen kom neste melding.

– Mens vi satt og drodlet gjennom hendelsen gikk alarmen på Vega. Vi hadde mannskap klargjort for å reise ut, første varsling tilsa at det var brann i det største gårdsbruket på Vega, med to driftsbygninger og to bolighus, og da må vi sette inn det vi har. På grunn av været kunne vi ikke komme oss ut dit.

Det var et stort strømaggregat som var brannårsaken her.

– Det var fyr i en del av grisefjøset. Det er et stort aggregat som dirver strømforsyning for hele gården, og så har det tatt fyr i bygningskonstruksjonen rundt. Bonden har gjort heroisk innsats i denne saken også, for å hindre at brannen sprer seg, mener brannsjefen.

Største gårdsbrann noen sinne

Han kjenner til gården, og omtaler den som en av de største i hele Nordland.

– Hadde denne tatt for seg ville det blitt den største gårdsbrannen noen sinne i vår region. En større brann hadde vi slitt voldsomt med å håndtere i det været som var rådende, det hadde ikke gått bra, slår han fast.

Så berget mannskapene en seilbåt

Da brannmannskapene på Vega var i gang med etterslokking kom neste melding.

– En stor seilbåt hadde slitt seg i Grimsøysundet. De fikk berget båten, det er snakk om store verdier, sier Hanssen.

At brannvesenet på Vega brannvesen har virkelig fått svinge seg er det ingen tvil om.

– De var vel ferdig opprullet i to-tre-tiden. Det har vært en tøff dag, men jeg må skryte av mannskapene, det var godt oppmøte både på Vega og i Brønnøy. Men dette er jo også en påminnelse om hvor viktig det er at vi bygger opp et effektivt brannvesen på Vega. Med værforhold som de vi har hatt de siste 24 timene må de klare seg selv. Vega brannvesen må bli godt utstyrt med god slagkraft, og kunne klare seg selv. De har jobbet godt på Vega i dag, og det gjelder også den operative ledelsen, avslutter han.