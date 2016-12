Politiet på Helgeland melder lørdag morgen om et branntilløp i et aggregat i et grisefjøs på Vega.

Nødetatene er på stedet klokken 08.40, og har kontroll på branntilløpet.

Det er ingen skader på dyrene, men mindre materielle skader.

Ifølge politiet er det cirka 1000 griser i fjøset.