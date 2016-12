Vinden lammet ferjetrafikken i regionen

Tidlig i morgentimene fredag gikk det ut stansmeldinger fra Torghatten Trafikkselskap på samtlige ferjesamband på Sør-Helgeland. Hurtigbåten til Vega er også ute av drift.

Vennesund - Holm: Stengt klokken 05.33 - vil forsøke igjen 10.30 - klokken 11.25 melder TTS at sambandet er innstilt igjen på grunn av sterk vind og at avgang klokken 13 vil bli gjennomført hvis vinden tillater det

Tjøtta - Forvik: Stengt klokken 05.35 - hovedruten åpnet igjen 07.57 - som normalt med tyngre kjøretøy fra 10.45

Horn - Andalsvåg: Stengt klokken 06.29 - åpnet 09.40

Hurtigbåt til Vega: Stengt klokken 08.39

Igerøy - Horn - Tjøtta: Stengt 08.42 - åpnet igjen fra avgang fra Igerøy 10.30

Tjøtta - Forvik-sambandet ble åpnet igjen klokken 07.57, men klokken 08.37 meldte TTS at suppleringsruten på sambandet er innstilt. Like etterpå ble det meldt at anløp av Stokkasjøen på hovedruten i sambandet er innstilt på grunn av været.

TTS melder i 09.30-tiden at Horn-Andalsvåg og Vennesund-Holm starter opp igjen henholdsvis klokken 09.40 og 10.30. Etter dette kom det fortløpende meldinger om åpning av de øvrige ferjesambandene. Per klokken 11 var det bare hurtigbåten til Vega og suppleringsferjen på Tjøtta - Forvik som lå stille.

Flytrafikken er så langt uberørt av været.

Det er meldt vind opp mot sørvestlig liten storm i dag på Sør-Helgeland. Følg været på Sør-Helgeland på BAnetts værstasjon eller webkamera.