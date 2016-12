Vinden lammer ferjetrafikken i regionen

Tidlig i morgentimene fredag gikk det ut stansmeldinger fra Torghatten Trafikkselskap på samtlige ferjesamband på Sør-Helgeland. Hurtigbåten til Vega er også ute av drift.

Vennesund - Holm: Stengt klokken 05.33 - vil forsøke igjen 10.30

Tjøtta - Forvik: Stengt klokken 05.35 - hovedruten åpnet igjen 07.57

Horn - Andalsvåg: Stengt klokken 06.29 - åpnet 09.40

Hurtigbåt til Vega: Stengt klokken 08.39

Igerøy - Horn - Tjøtta: Stengt 08.42

Tjøtta - Forvik-sambandet ble åpnet igjen klokken 07.57, men klokken 08.37 meldte TTS at suppleringsruten på sambandet er innstilt. Like etterpå ble det meldt at anløp av Stokkasjøen på hovedruten i sambandet er innstilt på grunn av været.

TTS melder i 09.30-tiden at Horn-Andalsvåg og Vennesund-Holm starter opp igjen henholdsvis klokken 09.40 og 10.30.

Flytrafikken er så langt uberørt av været.

Det er meldt vind opp mot sørvestlig liten storm i dag på Sør-Helgeland. Følg været på Sør-Helgeland på BAnetts værstasjon eller webkamera.