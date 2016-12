Rundt 400 strømkunder sør i Sømna mistet strømmen fredag ettermiddag.

- Det dreier seg om en jordslutning. Vi har folk på vei ut for å sjekke dette, sier kundeansvarlig Frode Dorp hos Helgeland Kraft Nett til BAnett like før klokken 14.

Like etter klokken 14 får BAnett tips om at strømmen er tilbake igjen i Vik, men at det fortsatt er strømløst lenger sør i kommunen.