Fire skipbrudne reddet etter nesten to timer på et skjær

Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) organiserte natt til fredag et søk etter fire savnede personer etter en grunnstøting med en 25 fots motorbåt ved Skipbåtsvær i Herøy.

De fire personene havnet i sjøen etter forliset, og fikk etter hvert berget seg opp på et skjær. Dette fikk HRS melding om klokken 00.58 natt til fredag.

– De fire personene som var ombord i en 25 fots motorbåt som hadde grunnstøtt ved Skipbåtsvær i Herøy kommune på Helgeland, er nå funnet og tatt ombord i RS «Skuld». De skal etter forholdene være i god behold og er nå underveis inn til Sandnessjøen, opplyser HRS Nord-Norge klokken 02.50.

Varslet med mobiltelefon

– Vi fikk melding fra LRS (Lokal redningssentral, red.anm.) Helgeland som hadde satt over fra en grunnstøtt. Det var en mobiltelefon som ble satt over. Det som gjorde oss litt bekymret en stund er at området består av et enormt område med skjær og holmer, sier pressemedarbeider Geir Mortensen ved HRS Nord-Norge til BAnett.

Det var dårlig vær, og siden det var sagt at de hadde kommet i vannet var det også viktig å finne dem fort, opplyser han.

– Du blir veldig fort kald i en slik situasjon, sier han.

Det blåste det stiv kuling fra sør i området, det regnet og temperaturen var 6 grader.

Satte inn flere båter i søket

Det ble satt inn flere båter i søket.

– Vi sendte ut RS «Skuld» og to lokale båter, nemlig «Nautilus Balder» fra Seløy undervannsservice og «Skjærgarden I», sier Mortensen.

De savnede ble funnet av redningsskøyta rundt klokken 02.30, etter informasjonen han sitter på.

I god behold

De fire er nedkjølt, men det skal etter forholdene stå greit til med dem.

– Nå skal de etter forholdene være i godt behold, og er på vei inn til Sandnessjøen med «Skjærgarden I», før de skal over i ambulansebåten «Eyr Bremstein» for å bli sjekket av helsepersonell.

Mortensen understreker at dette kunne gått betydelig verre.

– Vi kunne ikke ønsket et bedre utfall.

Det ble også rekvirert et Sea King redningshelikopter fra Bodø, det er uklart om dette nådde frem før søket ble avsluttet.