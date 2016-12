Brønnøyværingene vil ha store fyrverkeri

Hos Eurospar i Brønnøysund er det stille torsdag kveld. Men det er ingen tvil om at brønnøyværingene har vært kjøpelystne på fyrverkeriet.

– Vi selger mye. De første dagene solgte vi for rundt 17.000 kroner hver dag, men i dag har vi solgt for 27.000 kroner, sier Asgeir Strømmen hos Eurospar til BAnett.

Selger mest store raketter

Han tror salget vil synke litt fredag, fordi folk ser at det regner, men at det tar seg opp lørdag, nyttårsaften.

– Vi får ikke mye spørsmål om sikkerhet, jeg tror nok de fleste er ganske godt orientert. Vi sier alltid at det er lurt med briller, og de som kjøper får dem med på kjøpet.

Ifølge ham er det store raketter som gjelder.

– Småting er ikke populært, vi selger mest av de store batteriene, sier han.

Kjøper mye det samme som før

Også Rema 1000 har tro på godt salg i år.

– Vi har solgt fyrverkeri i over tyve år, og er ganske innarbeidet hos kundene. Vi har solgt for Festival fyrverkeri i femten år, og kundene er kjent med merkene vi har, og kjøper gjerne det samme som tidligere år, sier Sigleif Mork hos Rema 1000.

I år er det lov til å selge fyrverkeri på nyttårsaften. Det tror Mork vil gi bedre salg.

– Det er i fredag og lørdag som er dagene vi selger mest, så vi har nok noen gode dager i møte, sier han.

Anbefaler edruelighet

Han mener folk er flinke til å bruke fyrverkeri ansvarlig.

– Jeg synes folk er fornuftige. Etter at vi ble kvitt pinnerakettene har ulykkesstatistikken gått ned. Vi anbefaler å legge en liten stein på hver side av batteriene, og vi deler ut briller til alle som ønsker det og kjøper fyrverkeri. Jeg oppfordrer alltid til at alkohol og fyrverkeri ikke hører sammen, så vær så snill alle som skal bruke fyrverkeri, gjør det med fornuft, og ikke med for mye alkohol. Skulle det være en rakett som ikke går av, for all del ikke gå bort til den. Da er det noe feil, og plutselig kan det smelle. Ha respekt for fyrverkeri, det er mitt budskap, sier han.

Nødraketter er forbudt

Det er nok brannsjef Geir Johan Hanssen i Brønnøy brann- og redningstjeneste enig i.

– Folk må vise hensyn og sunn fornuft, det er det som gjelder. Pass på at man ikke slik at man skader andre mennesker. Man kan være uforsiktig, og plutselig er det gjort, da er det vanskelig å gjøre godt igjen det man har gjort, sier han.

Han peker også på visse forbud.

– For det første skal det ikke brukes nødraketter, det er forbudt. Videre skal fyrverkeriet være avsluttet klokken 02.00 natt til 1. januar.

Den generelle regelen i Norge er at det er lov å sende opp fyrverkeri mellom klokken 18.00 31. desember og 02.00 1. januar. Kommunene kan endre disse rammene gjennom de lokale politivedtektene. Vedtektene i Brønnøy inneholder ingen videre regulering av tidspunktet.

Bør tenke på konsekvensene

– Vi registrerer at mange unger har det gøy med å skyte opp, men i det øyeblikket man gjør skade på dyr, som for eksempel hester som sliter seg løs, da er man strafferettslig ansvarlig, og kan måtte ha et oppgjør med politiet. Barn skal ikke bruke fyrverkeri, og ungdom bør også tenke over hva de gjør. Vitner er oppmerksomme, og om man gjør skade på tredjepart, så kan det får alvorlige konsekvenser, formaner han.

– Kjære overivrige rakettoppskytere... Mange dyr er vettskremte. Røykdykker Lindas oppfordring om raketter er nå delt mer enn 2.800 ganger.

Han er i likhet med Mork opptatt av at man skal være edru når man bruker fyrverkeri.

– Man skal ikke nyte alkohol om man er ansvarlig for oppskyting. Bakkefyrverkeri avfyrt i nærheten av hus, for eksempel i Sørbyen vil vi også sterkt fraråde. Da bør man heller gå ned til sjøen, foreslår han.

Brannvesenet har beredskap på Vega og i Brønnøysund på nyttårsaften, og Hanssen har ett siste budskap.

– Ellers ønsker vi alle et riktig godt nyttår!