Siste: Like etter klokken ti får BAnett lesertips om at husstander på Torget har fått strøm igjen, men det er fortsatt mørkt hos flere kunder.

– Jeg kjenner ikke til at strømmen er tilbake på Torget, sier kundeansvarlig for nettsaker i Helgeland Kraft, Frode Dorp, til BAnett klokken 11.15.

Han kan fortelle at man er midt i en svært vanskelig logistisk situasjon.

– Det er delvis kaotisk på hele helgeland. Dønna og Herøy har vært uten strømforbindelse siden halvfiretiden i natt, det er strømbrudd i Sømna har strømbrudd. Det er over alt. Vi har også sambandsproblemer, som gjør at vi ikke har hele oversikten, sier Dorp.

Status

Klokken ti opplyste Helgeland Kraft at montører er på vei til Torget, men feilen er ennå ikke funnet. Været skaper fortsatt utfordringer, strømmen er også gått i søndre Sømna.

På sine hjemmesider melder Helgeland Kraft om følgende status lørdag formiddag

Brønnøy: Klokken 09.22 ble 579 kunder uten strøm mellom Tilrem og Hallaraune.

Vega: Kl 0130 ble det rapportert at det gnistret fra en stolpe i Sørbygdveien. På grunn av brannfare ble 62 kunder uten strøm.

Sømna: Kl 08: Ny feil fra Vik- Sund- Vennesund og ut mot Skotnes Litt over 700 kunder er berørt.

4.500 husstander uten strøm

Ifølge Dorp er opp mot 4.500 husstander uten strøm på hele Helgeland.

– Vi har beregnet det til det tallet, men fordi sambandet har falt ned har vi ikke den fullstendige oversikten på hele Helgeland. Hardest rammet er kysten på Sør-Helgeland, samt Herøy og Dønna. Mot Tjøtta har strømmen også vært ute siden i natt, sier han.

Blant de hardest rammede er gårdsbruk.

– Gårdsbruk som er en av kundegruppene det er kritisk for, i alle fall for de som ikke har aggregat.

Utslitte mannskaper

Nå er det en vesentlig arbeidsoppgave for kraftlaget å fordele de tilgjengelige ressursene.

– Hovedproblemet vårt er at det på morgenen lørdag har skjedd nye strømbrudd som gjør at det blir vanskelig å prioritere hvor vi skal sende ut mannskapene. Montørene våre har stått på helt siden i går, og de må få en pust i bakken. Det arbeides likevel for fullt, både for å få strømmen på plass og sambandet, legger Dorp til.

Nå setter han sin lit til at værgudene velsigner oss med sitt fravær.

– Jeg håper på at været roer seg. Om det fortsetter utover kvelden kan vi være i en situasjon der vi har kunder som blir uten strøm i lengre tid fremover.

Torget falt ut igjen

Lørdag klokken 07.30 er hele Torgøyan uten strøm. Allerede fra Hestøya, like etter Brønnøysundbrua, er det mørkt.

– Torget ble utbedret ved midnatt i går, men falt ut igjen i 4-tiden i natt, kunne Dorp bekrefte tidligere lørdag.

– Akkurat nå vet vi ikke noe om årsak og når det kan være utbedret, men vi jobber for fullt med å få tak i montører. Først prøvde vi å utbedre det ved å seksjonere, men det viser seg at vi må ha ut montører. Rundt 650 husstander på Torget er berørt, opplyser Dorp.

BAnett får tips om at det også har vært flere strømbrudd i Velfjord i natt.

Høyspentledning falt ned

Klokken 22.30 fredag mistet cirka 630 kunder strømmen i Torgøyan i Brønnøy etter at en høyspentledning falt ned på bakken på Torget. Dette problemet ble ifølge Helgeland Kraft utbedret rundt midnatt, men i femtiden natt til lørdag opplyser tipsere til BAnett om nye strømbrudd på Torget.

Startet i Sømna

Strømproblemene begynte i Sømna i ettermiddag. Rundt 300 strømkunder mistet strømmen fra Vik og sørover fredag ettermiddag.

– Det dreier seg om en jordslutning. Vi har folk på vei ut for å sjekke dette, sier kundeansvarlig Frode Dorp hos Helgeland Kraft Nett til BAnett like før klokken 14.

Lyn og torden gir problemer

Like etter klokken 14 får BAnett tips om at strømmen er tilbake igjen i Vik, men at det fortsatt er strømløst lenger sør i kommunen.

Klokken 18.30 er status fra Helgeland Kraft som følger:

– Litt over kl 17 er 13 kunder uten strøm ut mot Hjelmsett. Like før kl 17 har montørene fått strømforsyningen frem til Vennesund. Montørene forflytter seg nå for å feilsøke ut mot ytre Kvaløy. 300 kunder var berørt fra starten av, skriver HK.

Det er et kraftig lavtrykket med sterk vind og mye nedbør som skaper enda en juledag med problemer i strømnettet på Helgeland. Klokken 18.00 er Helgeland også rammet av lyn- og torden-aktivitet, som har forårsaket nye feil blant annet i Hundåla.

Klokken 22 meldes det at strømmen er tilbake fra Sund-Vennesund og ut mot Hjelmseth i Sømna.