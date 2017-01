– Nå er jeg klar for å kn**le meg oppover

I onsdagens Klassekampen velger avisens faste anmeldere ut sine høydepunkter fra kunståret 2016. Anmelder Tommy Olssen har Hedda Bremseths stand up/performance-verk «Karrierebygging» på andreplass.

– Dæven steiki ta!!! I dag har jeg kommet på 2. plass i Klassekampens høydepunkter fra kunståret 2016! Går det an? Jeg er helt i ekstase! kommenterer den Kabelvåg-baserte kunstneren på sin facebookside.

Olsson skriver blant annet at han ble i godt humør av å se filmen på drøyt 16 minutter, som han beskriver som «Bittert, kynisk, vittig, skarpt, og på samme tid intenst romantisk hinsides all fornuft.»

Kliner med publikummer

Brønnøyværingen Bremseth fullførte i vår sin bachelorgrad ved Nordland kunst- og filmfagskole, og «Karrierebygging» er filmet den ene gangen verket ble framført, under avgangsutstillingen for bachelorstudentene ved i juni i år.

«Karrierebygging» viser Bremseth som går foran kunstpublikummet og framfører sin monolog.

– Hvorfor lager vi kunst? Jeg har studert her i Kabelvåg i fem år nå, og går ut med en bachelor i samtidskunst. Så nå er jeg klar for å knulle meg oppover, åpner hun friskt, før hun snakker videre om kunsten, karrierebygging, sjekking på Tinder og mye annet.

Etter hvert får hun respons fra en mann i publikum. Bremseth drar ham fram, de kliner og de går hånd i hånd ut av lokalet. Kameraet blir igjen og studerer kunstpublikummet.

Du kan se hele filmen på Bremseths Vimeo-side, hvor det ligger flere filmer med performance/stand up, som «Menn viser film, kvinner viser bryster» og «Ny på skolen».

På spørsmål om «Karrierebygging» - inkludert publikummeren som hun kliner med - er improvisert, svarer Bremseth:

– Mye er improvisert. Om mannen er plassert eller ikke, det får du bare spekulere i.

Filmaktuell i januar

I januar i fjor viste Bremseth sin kortfilm «Some people have real problems» ved Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF). Også i år er hun TIFF-aktuell med en film hvor hun både spiller og regisserer: Hennes «Et forsøk på intimitet» vises som en del av Film fra nord - young directors/student films-programmet under årets festival, som arrangeres 16.-22. januar.

«Å kommunisere med intimitet kan være vanskelig når begge vil ha det på den samme måten …» heter det i festivalens omtale av filmen.

Til BAnett forteller Bremseth følgende om historien i «Et forsøk på intimitet»:

– Jeg liker at karakterene føler på en lengsel etter nærhet, men ikke helt vet hvordan man skal tilnærme seg. Og så er det litt usikkert om det er første gangen de har sex eller om de er i nyetableringsfasen, hvor de lærer hverandre å bli kjent og hvor alt er kleint.