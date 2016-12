Johnsen foreslår nytt makebytte med kommunen

Sentrum Marina Eiendom AS (SME) har som kjent en plan om et nybygg på Strømsnesset, og i den anledning har selskapet foreslått et makebytte med Brønnøy kommune.

Må pæle området

I et brev Brønnøy kommune mottok i november foreslår selskapets daglige leder Jan-Erik Johnsen et nytt makebytte. Han skriver at kommunen ikke har kommet med noen tilbakemelding på det forrige forslaget, men at Sentrum Marina Eiendom i mellomtiden har undersøkt grunnforholdene i havnebassenget. Undersøkelsene viser at det er et leirlag som er rundt fem meter tykt på kommunens område, og at pæling derfor er en bedre løsning enn utfylling.

- Kostnadene med å opparbeide nytt område for SME AS er vesentlig dyrere enn først planlagt, skriver Johnsen.

Framhever strand

På denne bakgrunn tilbyr han et nytt makebytte, hvor kommunen får tomten mellom det planlagte bygget og tankene til TTS. Johnsen skriver at området til Sentrum Marina Eiendom også har en strand som må beregnes som selskapet sitt bidrag til dette makebyttet.

- Som kompensasjon vil vi kreve tilbake Brønnøy kommunes eiendom i sjø ved siden av Havnegata. Brønnøy kommune må få området regulert slik at kaidekke kan bygges, slik at dette området kan benyttes til næring, skriver Johnsen.

Salgsutstilling

Brønnøy kommune sendte 21. desember et brev til Brønnøyosen Båtlag SA, hvor de ber om kommentarer eller merknader til forslaget.

I brevet påpeker plansjef Gunvald Eilertsen at det er godkjent en reguleringsplan for utbyggingen og at kommunen på sin side har planer om å igangsette en utbygging av et park- og aktivitetsområdet på Lille Brønnøya.

- En gangbruforbindelse til Strømsneset er en viktig del av denne løsningen, skriver Eilertsen.

Han viser til Johnsens forslag, og skriver følgende om området over sjø langs Havnegata:

- SME har opplyst at området er tenkt oppbygd med kaidekke og planlagt brukt til utstilling av båter. SME har foreløpig ikke skissert noen planer for utforming/størrelse på utstillingsområdet.