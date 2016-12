I dag er første 4. juledag på mange år uten fest

For første gang på veldig lenge blir det ikke 4. juledagsfest på samfunnshuset i Brønnøysund i år.

På 1980- og 90-tallet hadde BMK sin meget populære revy på 4. juledag. Etter at de ga seg tok BIL Fotball over den innarbeidede romjulsfesten. I 2013 trakk Julecompagniet mye folk. Og i 2014 sørget Velfjordrevyen for underholdningen og Anita Bøygard, Trond Horn og Gunnar Pedersen for musikken på en godt besøkt fest.

- Men i fjor gikk vi underskudd, så vi har valgt å droppe festen i år. Vi må tenke nytt hvis det skal være aktuelt å arrangere neste år. Ellers blir det bare en masse bortkastet arbeid til ingen nytte, sier leder i BIL Fotball Leif Morten Slotvik.