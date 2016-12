Hallen som kollapset på Mo har likhetstrekk med Torghatten Arena

Politiet på Helgeland melder at Stålhallen på Sagbakken har kollapset. Det var heldigvis ingen personer i hallen da det skjedde.

Lufthall

Politiet skriver at snø og regn på taket førte til at hallen kollapset og understreker også at hallenn heter Stålhallen fordi den tilhører stålkameratene - det er en lufthall.

Vakthavende brannsjef i Mo i Rana, Bjørn Råde, sier til VG at det var en dør som ikke gikk igjen på hallen, og at luften derfor gikk ut av den.

- Da gikk luften ut, og med store snø- og vannmengder på taket, klappet alt sammen, forklarer han.

Samme prinsipp

På bildene ligner hallen på Torghatten Arena, som revnet i april. Byggingeniør Sigbjørn Gladsø, som var med på å sette opp lufthallen i Brønnøysund, sier til BAnett at de to hallene kommer fra forskjellige leverandører og er ulike.

- Begge hallene holde oppe av overtrykk, men hallen på Mo er basert på andre prinsipper, sier Gladsø.

- De har isolasjon mellom øver- og undersjiktet, mens vi hadde luft. De har også stålvaiere over hallen. Det gjør naturligvis hallen mer stabil. Vi spurte våre leverandører om vi skulle ha det, men de sa nei. I ettertid kan man lure på om det hadde vært bedre.

Slapp ut luft

Stålhallen kollapset under snøen fordi det slapp ut luft gjennom en dør.

- Deres hall er så flat på toppen at de må oppå og måke den. Hos oss blåste snøen av, sier Gladsø, som gjenkjenner problematikken med åpne dører.

- Vi hadde to dører, med kammer mellom. Når vi skulle ha inn ting i hallen, var vi nøye med å ta dem gjennom en dør om gangen. Noen gange skulle vi frakte inn så store ting at begge dørene måtte stå åpne. Da var vi så snare som mulig, for da gikk det naturligvis ut luft. Men hvis hallen på Mo ikke har revnet, så tror jeg de kan ha den raskt oppe igjen.