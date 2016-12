– Kjære overivrige rakettoppskytere...

Det er noen år siden nå. Det var i desember, før nyttårsaften. På Leines i Leirfjord sto to hester i en innhegning. Noen skjøt ulovlig opp raketter, og det skulle få fatale konsekvenser for en hest.

– Hestene sto ute som normalt. Noen skjøt opp raketter, og hestene fikk full panikk, og flekket seg opp på riksveien ved brua ved Leines. De ble påkjørt.

En fikk leve, en døde

Det forteller Linda Sandholm Nybakk fra Sandnessjøen. Hun har, med tillatelse fra hesteeieren, skrevet et innlegg på Facebook (OBS! Sterke bilder!) der hun tar et kraftig oppgjør med en kultur der mange sender opp raketter også utenfor lovlig tidspunkt. Innlegget, som hun skrev onsdag, er i skrivende stund delt over 2.700 ganger på Facebook.

Den ene av de to hestene overlevde det som skjedde.

– Hun fikk knust kjeven og hadde mange knuste tenner. De måtte trekke flere tenner, for å ha håp om å få kjeven på plass. Hun fikk også revet opp brystet, og fikk operert inn et dren. Hun måtte ha daglig oppfølging av veterinær i to måneder. Hun var egentlig dødsdømt. Da de fikk tak i henne mente veterinæren egentlig at de skulle avlive henne. Men eierne sto så hardt på at de fikk berget henne, og hun lever i beste velgående i dag. Jeg forstår på de nye eierne at hun fortsatt er redd for høye lyder, sier Nybakk til BAnett.

Den andre hesten måtte avlises på grunn av store skader etter kollisjonen.

Et like aktuelt problem i år

Det er åpenbart fortsatt et problem at folk ikke respekterer reglene for når de skal og ikke skal skyte opp raketter. Torsdag sendte politiet på Helgeland ut en Twitter-melding der de ba folk ta hensyn.

– Vi får meldinger om oppskyting av fyrverkeri. Det har startet. Det er ikke første gang i dag, for å si det slik. Vi får nok et par meldinger om dagen, anslår operasjonsleder Marius Skålvold ved politiets operasjonssentral på Helgeland.

Han peker på at det er strengt forbudt å skyte opp raketter utenfor nyttårsaften.

– Hovedregelen er at det er tillatt å skyte opp mellom 18.00 og 02.00 på nyttårsaften, men det er lokale vedtekter for dette. Det varierer fra sted til sted. Det er ei bra bot for å bryte reglene, men det er det juristene som avgjør til syvende og sist, sier Skålvold.

Han kan fortelle at det torsdag blant annet har kommet melding om noen hester som ble skremt i Leirfjord.

– Jeg synes det er artig å skyte opp raketter, men det er utrolig dårlig gjort for dyr. Vi skal huske på at rakettene også fungerer som nødmelding utenfor nyttårsaften, og vi bør forholde oss til det. Jeg vil oppfordre folk til å tenke seg nøye om. Vi må tenke på dyrene også, de har ikke noen stemme, slår operasjonslederen fast.

Skremt hest kastet rytter

Tilbake hos Linda Sandholm Nybakk bekrefter at problemet er like aktuelt i år som tidligere år.

– Noen var ute og ridde fra Solvold gård utenfor Sandnessjøen, da noen skjøt opp raketter og hesten fikk panikk. Rytteren ble kastet av, og ble ganske forslått. Det var ei venninne av meg.

Nybakk driver selv stall, og merker at hestene blir nervøse og redde når de hører smell. Hun må passe godt på dem på denne tiden av året, selv om hun har en rolig og stødig hest som stort sett roer de andre ned. Hun har også god peiling på andre farer ved fyrverkeri: Hun er nemlig røykdykker i det lokale brannvesenet.

– I fjor var brannvesenet i Alstahaug ute på fire eller fem branner nyttårsaften, vi ble sendt rundt som noen yo-yoer. Jeg sto selv oppe ved Bjarnetjønna skole i Sandnessjøen og så at det tok fyr ved rådhuset. Dessuten er det personskader og øyeskader.

Hun vil ikke forby raketter, men hun har likevel én oppfordring:

– Jeg vil gjerne at det oppfordres til at man kan ha kommunale nyttårsfeiringer, der kommunen står for oppskytingen. Det er både flottere, og mye tryggere, slår hun fast.

Dette skrev Linda

«KJÆRE KJÆRE OVERIVRIGE RAKETTOPPSKYTERE

Hør vår bønn....

Det du ser her er resultatet... Resultatet av at du bare MÅTTE prøve litt av det du kjøpte av raketter før lovpålagt tidspunkt...

Denne hesten ble dødsdømt etter påkjørsel av bil... Det var mange dager før nyttårsaften noen bare MÅTTE... Hun og to til reagerte instinktivt å flyktet fra lyden å ut på riksveien å ble påkjørt...

Den ene måtte avlives pga for store skader... Denne fikk flerret opp brystet,knust kjeve, knuste tenner,å måtte trekke flere tenner...

For oss som har hest,hund,katt og mange andre dyr er denne tiden grusom...

Vi blir redde,sinte,lyn forbanna å fortvilet...

Fortvilet for at enkeltpersoner faktisk ikke bryr seg,å kanskje rett og slett ikke forstår hvilken skade de kan forårsake

Så hør vår kjære bønn... La rakettene være til nyttårsaften... Vær så snill.....»