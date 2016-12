Ta frem skiene, det er føre igjen

Det har vært sørgelige værforhold for mange skiglade sørhelgelendinger så langt i vinter.

Likevel er det et lite lys i tunnelen, på Kvervet er det etter alt å dømme gode skiforhold, om vi skal tro et bilde Svein Lillefjell fra Sømna IL har sendt oss.

– Det er godt skiføre på Kvervet, det sier de som har vært ute for å prøve, sier Svein Lillefjell fra Sømna IL, som har vært ute og kjørt løyper med snøscooter.

Også i Klokkaråsen skal det være gode forhold for å hente frem NATO-plankene.

– Jeg har ikke vært ute og kjørt ennå i dag, men skal ut i ettermiddag. Men det er forhold for å kjøre nå, det er det. Det ble kjørt i går, nå skal jeg bare ha i meg middag, så bærer det ut for å kjøre løyper. For de som vil ut og kjøre ski i kveld, så blir det nok ganske fint, sier Tor-Arne Fjelldalselv fra Hilstad IL.

Litt malurt må dog helles i begeret. I dagene som kommer kan det se ut til at det melder regn og mildvær på Kvervet, så om det holder er nok mer usikkert. Det samme kan se ut til å gjelde i området rundt Klokkaråsen.