Sendere repareres onsdag

Siste: Bernt A. Andersen, kommunikasjonsdirektør i RiksTV skriver til BAnett tirsdag kveld at senderen på Gullsvågfjellet fortsatt ikke er utbedret, og at de to andre senderne er avhengige av signalet fra denne.

- De har forsøkt i dag, men grunnet vind på toppen fikk de ikke gjennomført arbeidet. De forsøker på nytt i morgen tidlig, skriver Andersen.

På Sør-Helgeland var det tirsdag flere som har problemer med å motta DAB-radiosendinger og RiksTV-signaler.

- Det er mange teknikere og andre som nå jobber hardt for at strøm skal komme tilbake til senderne, melder Riks TV på sine nettsider.

Oversikten på Norges televisjons nettsider viser kl 12 tirsdag at det er teknisk feil og pågår feilretting på følgende sendere på Sør-Helgeland:

Brattås i Velfjord

Gullsvågfjellet på Vega

Haugen i Velfjord

Hos Riks TV får BAnett opplyst at man arbeider med utbedring over hele landet så raskt som været tillater det.